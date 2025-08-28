Andalucía sostiene que el Gobierno aplica "de facto" al País Vasco la condición de "frontera" en materia migratoria

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha sostenido este jueves que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "está aplicando 'de facto'" al País Vasco la "condición de territorio frontera norte" en materia migratoria aunque al gobierno de dicha autonomía "no se le haya reconocido oficialmente".

En un comunicado, la consejera de Inclusión Social se ha pronunciado así después de que el lehendakari, Imanol Pradales, haya revelado este jueves que ha contactado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras sus críticas por el reparto de menores migrantes, y han acordado que las consejeras vasca y andaluza del ramo se pongan en contacto para abordar esta cuestión.

Además, el presidente del Gobierno vasco, en rueda de prensa en el Palacio Miramar de San Sebastián, ha explicado que en dicha conversación telefónica con Moreno, este pasado miércoles, "lo primero que le dije es que estaba absolutamente confundido cuando decía públicamente que se había reconocido el efecto de frontera norte a Euskadi". "Qué más nos gustaría", pero "no se ha reconocido ningún efecto frontera norte", ha manifestado Imanol Pradales.

Tras estas declaraciones, la consejera Loles López ha replicado que, "aunque al Gobierno vasco no se le haya reconocido oficialmente la condición de territorio frontera norte", la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "lo ha dicho públicamente y lo está aplicando 'de facto' justificando el esfuerzo que asegura hace dicha comunidad en materia migratoria".

"Las cuentas están claras: 677 menores migrantes no acompañados a Andalucía y cero para el País Vasco", ha indicado la consejera de Inclusión Social, quien ha puesto de relieve, además, que la ministra Rego "incluso emitió el pasado mes de julio una nota de prensa destacando el esfuerzo del País Vasco en este ámbito en su condición de territorio frontera norte".

"Y no lo digo yo. Son palabras textuales en un comunicado oficial que puede consultarse en la página web de Moncloa. No nos hemos inventado nada", ha apuntado la titular andaluza de Inclusión Social, para quien "es obvio que Andalucía tiene que ser reconocida como frontera sur por sus esfuerzos en esta materia y porque estamos a 14 kilómetros de África". "Cada semana llegan a nuestras costas decenas y decenas de menores migrantes no acompañados", ha enfatizado la consejera.

En esa línea, Loles López se ha quejado de que, "pese a que es una realidad irrefutable, el Gobierno de España no atiende nuestra petición de reconocernos frontera sur, y por puros intereses políticos excluye del reparto a otras comunidades".

EL GOBIERNO "CREA UN ENFRENTAMIENTO ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS"

"Queda claro que, para el Gobierno de Sánchez, el interés del mantenerse en el poder pesa más que el interés de los menores, a los que trata como mercancía política", ha aseverado la consejera andaluza, quien ha acusado al Ejecutivo central de "crear un enfrentamiento" entre comunidades autónomas "por sus intereses políticos en relación al discriminatorio reparto de los alrededor de 4.500 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla".

De igual modo, la titular de Inclusión Social ha defendido que "Andalucía está haciendo un gran esfuerzo para atender a estos niños y adolescentes", y ha insistido en reivindicar que es "la comunidad que realmente debe ser considerada frontera sur por la presión migratoria que venimos soportando históricamente".

Por último, Loles López ha reiterado que Andalucía "es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero nuestra máxima siempre será preservar la atención y protección de los niños, tanto de los que ya se encuentran en el Sistema de Protección de Menores andaluz, que ya está saturado y corre el riesgo de reventar, como de aquellos a los que quieren trasladar", según ha zanjado.