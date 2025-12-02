Andalucía suministra 14.000 test rápidos de VIH a las ONG para mejorar el diagnóstico precoz

Archivo - Tets VIH en imagen de archivo. - COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE GIPUZKOA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Sida, celebrado el 1 de diciembre, de las actuaciones realizadas por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia en el marco del Plan Andaluz de ITS, VIH y SIDA 2023-2030 (Paitsida) en el último año, entre las que ha destacado el suministro de 14.000 test rápidos de VIH a distintas organizaciones del tercer sector para mejorar el diagnóstico de la enfermedad.

En paralelo, durante 2025 se ha iniciado un proceso de acreditación como 'Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria' de aquellas organizaciones del tercer sector colaboradoras, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Estas entidades han contribuido "de forma significativa" al diagnóstico precoz del VIH con la realización de 5.213 pruebas rápidas a población vulnerable en Andalucía, que han permitido diagnosticar un 10% de los nuevos casos, lo que demuestra "su papel clave" para que los pacientes accedan de forma temprana al sistema sanitario y reduce el diagnóstico tardío del VIH.

Asimismo, en el último año se ha consolidado un nuevo Procedimiento de Atención a las ITS en Andalucía con la Atención Primaria como eje central, que unifica criterios clínicos, circuitos y acceso a pruebas.

De este modo, el 97% de las unidades de Atención Primaria disponen de tratamiento intramuscular y el 83% cuenta con pruebas PCR en consulta. La mayoría de los hospitales tiene perfiles diagnósticos específicos y automatización del VIH.

Además, se ha renovado el formulario de ITS que permite registrar y analizar los casos, se ha reforzado la formación profesional y la coordinación con entidades sociales, y se trabaja en un cuadro de mandos específico. Tal y como ha señalado la Junta, este modelo garantiza una atención más cercana, resolutiva y libre de estigma.

Así, la Subcomisión de Chemsex ha realizado un primer estudio regional sobre el uso sexualizado de sustancias en hombres, identificando los perfiles sociodemográficos y patrones de consumo y analizando tanto la percepción de riesgo como el impacto en la salud y la vida social.

Además, se ha realizado un programa formativo dirigido a profesionales sanitarios. Está previsto elaborar los circuitos de atención y abordar las estrategias de prevención y formación.

Por otra parte, el informe confirma que la profilaxis preexposición (PrEP) frente al VIH está ya consolidada en Andalucía, con acceso gratuito en 24 centros del sistema sanitario público y sin ninguna seroconversión registrada.

A junio de 2025, más de 5.300 personas están en seguimiento, lo que refleja una cobertura en crecimiento, según ha señalado el citado comunicado.

En esta línea, la encuesta realizada a los profesionales y entidades que atienden al 76% de los usuarios muestra buena implantación clínica, aunque persisten diferencias en los circuitos asistenciales.

Para mejorar la equidad y eficacia de este sistema de distribución de la PrEP, se está rediseñando el modelo organizativo, incorporando estratificación de riesgo, fortalecimiento del rol de enfermería, acceso desde Atención Primaria y entidades del tercer sector, y un seguimiento más ágil.

Asimismo, en 2025 se han realizado cursos básicos de formación en Chemsex para profesionales sanitarios, así como un curso de actuación en Conocimiento, Prevención y Manejo de VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS) y otro sobre la Estrategia de prevención del VIH a través de Profilaxis Preexposición (PrEP).

De igual modo, el 10 de noviembre de 2025 se ofreció un seminario a periodistas especializados en información sanitaria para dotarlos de la metodología precisa para interpretar y comunicar la data epidemiológica de las ITS con rigor científico, transformando los indicadores en información clara y empática para la ciudadanía y activando un periodismo clave para la salud pública y la erradicación del estigma, ha incidido.

El Paitsida, cuya página web se presentó en el acto institucional del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, participa de los puntos Fast Track de distintas ciudades andaluzas, como Sevilla o Jerez de la Frontera (Cádiz) y trabaja para la incorporación de nuevas ciudades.

Además, en colaboración con la web de la Estrategia de Vacunación (Andavac) está difundiendo la estrategia de vacunación adaptada a las necesidades de las personas que viven con VIH.