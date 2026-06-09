Andalucía Trade apuesta por la internacionalización del sector gourmet andaluz en Francia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado en París, los días 7 y 8 de junio, un encuentro comercial gourmet con el objetivo de reforzar la presencia de los productos agroalimentarios andaluces en el mercado galo y facilitar contactos estratégicos con importadores y distribuidores locales. Esta acción se enmarca en un contexto especialmente favorable, ya que en el primer trimestre de 2026, últimos datos disponibles, Andalucía alcanzó un récord histórico de exportaciones agroalimentarias a Francia, con un crecimiento del 6,2% que situó las ventas en 553 millones de euros.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la misión se ha desarrollado en el marco de dos importantes encuentros profesionales que se celebran simultáneamente en París: el Salon Gourmet Selection --feria de referencia para distribuidores y tiendas gourmet francesas-- y el Salon du Fromage et des Produits Laitiers --considerado el evento internacional más relevante para el sector de los productos lácteos--. "La coincidencia de ambos certámenes ha favorecido la creación de sinergias y ampliado las posibilidades de generación de contactos comerciales".

En este sentido, el objetivo de Andalucía Trade --Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico-- con esta acción ha sido fomentar la presencia de productos andaluces gourmet en el mercado francés e identificar nuevas oportunidades de negocio. Asimismo, en la misión participaron cinco empresas andaluzas procedentes de Cádiz (Felisa Gourmet), Huelva (Jamones Tartesos), Jaén (Olvero y Alcalá Oliva) y Sevilla (Frutos Secos San Blas) que cerraron más de una treintena de entrevistas de negocios.

Según los informes de la agencia pública, Francia cuenta con una sólida tradición culinaria y un consumidor especialmente exigente en aspectos como la calidad, el origen de los productos y la presentación. Aunque existe una amplia oferta de productos gourmet, gran parte de ellos son de producción nacional, debido al valor que el consumidor francés concede a su patrimonio gastronómico. No obstante, este contexto representa "una oportunidad para las empresas andaluzas que apuestan por la excelencia, la diferenciación y la calidad".

Por otra parte, los datos de ICEX indican que la percepción del producto gourmet español en Francia aún presenta margen de mejora debido al desconocimiento de parte de la oferta existente. En este sentido, la misión organizada buscó contribuir a incrementar la visibilidad y el posicionamiento de las marcas andaluzas en el mercado. La organización de esta acción por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

Además, esta misión ha contado con el apoyo de la Oficina de Promoción de Negocios de Andalucía Trade en Francia. Esta acción "reafirma el compromiso de la agencia pública con la internacionalización y la mejora de la competitividad de sus empresas en mercados de alto valor, ofreciendo a las firmas andaluzas la oportunidad de consolidar alianzas estratégicas en el sector gourmet galo".

EXPORTACIONES RÉCORD A FRANCIA

Las exportaciones de alimentos y bebidas andaluzas a Francia en el primer trimestre del año 2026 han alcanzado la cifra récord de 553 millones y un crecimiento del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior. De este modo, Andalucía es la segunda comunidad española exportadora del sector agroalimentario al mercado francés con el 18,1% del total tras Cataluña. Además, Francia es el segundo mercado de destino mundial de las ventas agroalimentarias andaluzas con el 11,2% tras Alemania.

Por capítulos arancelarios, las exportaciones están lideradas por las hortalizas, que alcanzan los 217 millones de euros, al concentrar el 39% del total y registrar un crecimiento del 20,9% respecto a los tres primeros meses de 2025. Le siguen las frutas, con 168 millones de euros (30,3%) y un incremento del 2,2%. En tercer lugar se sitúa el aceite de oliva con 76 millones (13,8%) y un ascenso del 8,4%, dentro del capítulo de grasas y aceites animales o vegetales (77 millones); seguido de la carne y despojos comestibles, que alcanzan los 17,1 millones de euros (3,1%) y un crecimiento del 0,6%; y las preparaciones de hortalizas y frutas, con 15,4 millones de euros (2,8% del total) y un avance del 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por provincias, lidera las exportaciones Almería, con 214 millones de euros, que representan el 39% del total, tras registrar un crecimiento del 20,9%. Le sigue Sevilla, con 98 millones (17,6%) y un aumento del 1,3%. En tercera posición se sitúa Málaga, con 82 millones (14,9%) y una subida del 7,2%. A continuación, Huelva alcanza los 78 millones (14,1%) con un leve descenso del 2%. Córdoba registra 32 millones (5,7%) y una caída del 13,1%, mientras que Granada suma 31 millones (5,5%) y baja un 2,9%.

Por su parte, Cádiz alcanza los 13,8 millones de euros (2,5% del total), anotándose uno de los mayores crecimientos provinciales, con un incremento del 18,6%. Cierra el ranking Jaén, con 4,9 millones (0,9%), tras registrar un descenso del 58% respecto al mismo periodo del año anterior.