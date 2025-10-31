Andalucía Trade impulsa la "internacionalización" de la moda flamenca en simof Madrid

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico Andalucía Trade ha organizado la visita de dos "destacadas prescriptoras de opinión del sector de la comunicación de moda" procedentes de Estados Unidos e Italia a la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof), que en esta ocasión ha extendido sus desfiles a Madrid durante los días 30 y 31 de octubre, con el objetivo de "impulsar la proyección internacional del sector".

Con esta acción, según ha informado la entidad en una nota, la agencia pública busca "reforzar la presencia" de las marcas andaluzas de moda y complementos flamencos en los principales mercados internacionales del sector. La moda flamenca se integra dentro del conjunto de productos de moda, que entre enero y agosto de 2025 ha alcanzado un "récord histórico de exportaciones" con un valor de 692 millones de euros, impulsado por un crecimiento interanual del 8,4%.

Además, la agencia ha señalado que, durante los primeros nueve meses del año, 259 firmas andaluzas de moda han recurrido a los servicios de apoyo a la internacionalización de la Agencia Empresarial para consolidar su posicionamiento en mercados clave. La agencia pública ha organizado una agenda de actividades que se ha desarrollado entre el 29 y el 31 de octubre, y que ha permitido a Marguerita Ceci, de la revista italiana Amica, y a Beatriz de Aragón, de Brickell Magazine (Miami), conocer de primera mano la tradición, la artesanía y la innovación de la moda flamenca, han indicado.

Asimismo, el programa ha incluido visitas a empresas de referencia, como Bordados Juan Foronda, "firma emblemática del bordado artístico sevillano". También han podido descubrir el Museo de Victorio & Lucchino, un espacio dedicado a la obra de los célebres diseñadores andaluces en Palma del Río (Córdoba) y, finalmente, han asistido este jueves y viernes a los desfiles de la pasarela SIMOF Madrid.

Simof es "la principal plataforma mundial" de moda e inspiración flamenca desde 1995 que ha impulsado esta acción con el objetivo de "reforzar la promoción exterior" del diseño flamenco y de la moda andaluza, según refleja la nota.

Durante tres décadas, Simof ha sido un punto de encuentro imprescindible para diseñadores consagrados y talentos emergentes, reuniendo cada año más de 1.700 trajes de flamenca en 40 desfiles profesionales. Con más de 70.000 visitantes anuales en el Palacio de Congresos de Sevilla, Simof ha celebrado una 31ª edición especial con "una importante novedad": la extensión de sus desfiles a Madrid, "consolidando su crecimiento y alcance internacional".

Por otro lado, la revista Amica fue fundada en 1962 y es una de las publicaciones de moda "más prestigiosas e influyentes de Italia". Reconocida por su cuidada estética y por su colaboración con destacados fotógrafos, diseñadores y periodistas de moda, Amica es "un referente en tendencias y en la difusión del diseño italiano e internacional". Su presencia en ferias y semanas de la moda -- como Milán, París o Nueva York -- la sitúa entre "las principales cabeceras europeas" del sector.

Por otra parte, Brickell Magazine es "una publicación de referencia en el sur de Florida" que refleja el "estilo de vida sofisticado y cosmopolita" de Miami y su distrito financiero, Brickell, uno de los centros urbanos más dinámicos de Estados Unidos. La revista combina contenidos sobre moda, negocios, lujo, cultura, diseño, gastronomía y sociedad.

Es una revista dirigida a un "público internacional y de alto poder adquisitivo". Además, la revista es conocida por sus reportajes sobre figuras influyentes del mundo empresarial, artístico y cultural. La revista actúa como un "escaparate de tendencias y un punto de conexión" entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Andalucía Trade ha organizado más de 100 acciones en las que han participado 259 empresas de moda andaluzas. De estas acciones, más de la mitad han sido dedicadas exclusivamente al sector moda, 57; principalmente se han llevado a cabo Proyectos Individuales de la Red Internacional, alcanzando la cifra de 30 diseños, de asesoramiento personalizado a empresas en mercados clave de destino como India, Colombia, Estados Unidos, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia o Canadá.

También se han llevado a cabo jornadas informativas sobre moda y joyería en Italia, un encuentro en Córdoba sobre joyería y las visitas prospectivas a ferias como Goldexpo Polonia y VHX Expo Miami.

Las exportaciones de moda de Andalucía han alcanzado un "récord histórico", entre enero y agosto de 2025, con 692 millones de euros en ventas, su registro más alto para este periodo desde que existen datos homologables, en 1995, que supone un crecimiento del 8,4% respecto a los primeros ocho meses de 2024.

EUROPA PRINCIPAL DESTINO

Tal y como ha señalado el citado comunicado, sus mercados de exportación están "bastante diversificados", ya que hay países de tres continentes entre sus diez primeros destinos, llegando a 156 países. Europa concentra los tres primeros destinos, por este orden: Portugal, con 133 millones, el 19,3% del total y un crecimiento del 17,4% respecto al periodo anterior; Francia, con 114 millones, el 16,4% y un aumento del 2,4%; e Italia, con 84 millones, el 12,1% y una ligera caída del 1,1%.

Asimismo, fuera del continente europeo, Estados Unidos ocupa la cuarta posición, con 29,5 millones, el 4,3% y un incremento del 6,3%, seguido de Marruecos, con 25,1 millones, el 3,6% y una bajada del 3,7%. En sexto lugar se sitúa Alemania, con 24,7 millones, el 3,6% y un avance del 7,2%; seguida de los Países Bajos, con 23,5 millones, el 3,4% y una subida del 25,7%; y finalmente, Reino Unido, con 21,3 millones, 3,1% y un aumento del 8,1%.

Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones de moda estuvieron lideradas por Málaga, en volumen y crecimiento, con 304 millones, el 44% del total y un aumento del 17% respecto al mismo periodo de 2024; seguido de Cádiz, con 134 millones, el 19,4% y un avance del 14,6%; y Sevilla, con 95 millones, el 13,8% y una caída del 6,6%.

En cuarta posición está Córdoba, con 69 millones, el 10% y un incremento del 6,6%; seguido de Almería, con 47 millones, el 6,8% y una ligera bajada del 0,9%; y Jaén, con 16 millones, el 2,3% y una disminución del 4,4%. En séptima posición está Huelva, con 13,9 millones, el 2% y un ascenso del 4,2%; seguida de Granada, con 12,8 millones, el 1,8% y descenso del 25,9%.

Por primera vez, los desfiles de moda flamenca de simof se han integrado en el programa oficial de Madrid es Moda, "la prestigiosa plataforma impulsada por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y el Ayuntamiento de Madrid", teniendo como sede principal el Wellington Hotel&Spa Madrid.

La cita daba comienzo el sábado 13 de septiembre con un desfile inaugural en la Plaza de Oriente, y continúaba el 16 de septiembre con una performance y rueda de prensa en Serrería Belga, donde se presentaron las novedades de simof Madrid 2025.

Por último, esta edición ha reunido desfiles de diseñadores consagrados, la entrega de los premios 'Flamenco en la Piel' a figuras destacadas, un showroom exclusivo y diversas brand experiences de marcas patrocinadoras, "consolidando así el papel de SIMOF como un referente indiscutible de la moda flamenca en el panorama nacional".