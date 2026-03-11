Andalucía Trade refuerza la cooperación empresarial con Francia en un encuentro con compañías de ambos países

Imagen del 'Encuentro empresarial Francia-Andalucía' - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade, Cámara de Comercio de Sevilla y la Embajada de Francia en España han desarrollado el 'Encuentro Empresarial Francia-Andalucía', organizado conjuntamente en la sede del Club Cámara de la Cámara de Comercio de Sevilla, con el objetivo de reforzar las relaciones económicas y empresariales entre ambos territorios y analizar nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

La cita contó con la participación de una treintena de empresas francesas y andaluzas y diversos representantes institucionales y empresariales de ambos países, liderados por la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, que estuvo acompañada por la cónsul general de Francia en Sevilla, Marjorie Vanbaelinghem; el jefe del servicio económico de la Embajada de Francia en España, Cyril Forget; y el director de Business France Iberia, Richard Gomes.

Por parte de Andalucía, han participado la viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; y el director del Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Sevilla, Eduardo Flores.

También se contó con la presencia del director de Inversiones de Business France Iberia, Bertrand Gaillard; la directora general de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria, Sara Bieger; y el delegado adjunto de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria en Sevilla, Juan Ramas.

Durante la apertura institucional, los representantes destacaron la "importancia de fortalecer los vínculos económicos" entre Andalucía y Francia, uno de los principales socios comerciales de la comunidad autónoma, así como el potencial de cooperación en sectores industriales, tecnológicos y de servicios.

Así, la viceconsejera de Economía ha destacado en su intervención la importancia de la relación entre Andalucía y Francia, señalando que "ambos territorios comparten intereses y oportunidades para fortalecer la cooperación empresarial. Francia es un mercado estratégico para Andalucía, ocupando el cuarto puesto entre los destinos de sus exportaciones y más de mil empresas andaluzas exportaron regularmente a Francia en 2025, lo que refleja la consolidación y solidez del tejido exportador andaluz en el país galo".

"El mercado galo es muy importante para Andalucía, con más de 5.500 millones de euros en intercambios comerciales el pasado año y unas exportaciones de más de 3.500 millones", ha añadido.

Por su parte, Amelia Martinez también puso en valor el papel de Andalucía Trade "que cuenta con oficina de promoción de negocios en la capital francesa, así como instrumentos como la Orden de Incentivos al Comercio Exterior e Internacionalización, dotada con 11,5 millones de euros hasta 2027, y un presupuesto global de 63,45 millones a disposición de las empresas andaluzas".

"Además, desde Andalucía Trade hemos respaldado en 2025 al equivalente a una de cada cinco empresas exportadoras regulares andaluzas en Francia, consolidando así nuestro papel como instrumento estratégico de apoyo a la internacionalización del tejido empresarial andaluz", ha afirmado.

La viceconsejera ha apuntado finalmente que "encuentros como este son fundamentales, y una oportunidad excepcional para compartir intereses y experiencias. Las firmas participantes son referentes en sus sectores y reflejan el enorme potencial de Andalucía como polo de atracción de inversiones y oportunidades para la cooperación empresarial".

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha señalado que "el encuentro de hoy tiene como objetivo común promover el mejor conocimiento de la situación actual de Francia para el desarrollo de futuros proyectos de inversión y activar futuros mercados entre los dos países. Queremos propiciar que empresas sevillanas y francesas entren en contacto".

Así, ha añadido, la Cámara de Sevilla "acerca día a día a las empresas en sectores clave, y continuaremos haciéndolo con el apoyo de todas las partes hoy aquí representadas y en especial de la Cámara de comercio francoespañola".

La jornada ha incluido una presentación sobre las oportunidades de negocio e inversión en Francia a cargo de Bertrand Gaillard, director de Inversiones de Business France Iberia.

En su intervención se abordaron aspectos como la situación económica del país, los sectores con mayores perspectivas de crecimiento, los factores clave para el desarrollo empresarial en el mercado francés y las características de su cultura empresarial.

Posteriormente, diversas empresas andaluzas participantes realizaron una ronda de presentaciones para dar a conocer su actividad y explorar posibles vías de colaboración con el tejido empresarial francés.

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

En esta línea, el encuentro ha reunido a numerosas empresas andaluzas y francesas, convocadas por Andalucía Trade, la Cámara de Comercio de Sevilla, la agencia Business France y la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria.

De esta manera, han participado compañias de "sectores clave" como industria, ingeniería, automoción, tecnología digital, logística, agroalimentario y turismo, creando un espacio dinámico de networking y diálogo empresarial.

En concreto por parte de la agencia pública acudieron firmas de Almería (Cosentino Group), Córdoba (Infrico), Cádiz (Clúster Marítimo Naval de Cádiz) y Sevilla (Skylife Engineering, Grupo CT Engineering, Clúster Aeroespacial de Andalucía, Fedeme, Aero Sevilla-Asociación Industria Auxiliar Aeronáutica de Sevilla-Fundación Hélice, Ghenova Ingeniería, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Iturri, Guadarte y Persan).

Desde la Cámara de Comercio de Sevilla han asistido seis empresas sevillanas (Aceites del Sur, AGQ Labs, BCD Travel, Hexa Events, Ocuri Holding y Puerto de Sevilla), mientras que a través de la agencia Business France y la Cámara Franco-Española de Comercio estuvieron representadas cuatro firmas y entidades (Asset Management Operativo y Mantenimiento de TotalEnergies, Atos España y Portugal, CEO de Valeo España y Liceo Francés de Sevilla).

Asimismo, han sido invitadas numerosas empresas andaluzas y francesas por parte de la Cámara de Comercio de Sevilla, la agencia Business France y la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria pertenecientes a sectores como la industria, la ingeniería, la automoción, la tecnología digital, la logística, el agroalimentario o el turismo, lo que ha permitido generar un espacio de networking y diálogo empresarial entre ambos ecosistemas.

La participación de Andalucía Trade en esta acción está cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

ANDALUCÍA TRADE CON FRANCIA

En 2025, los intercambios comerciales entre ambos territorios alcanzaron los 5.540 millones de euros, con una balanza comercial claramente positiva para Andalucía, que registró un superávit de 1.510 millones de euros y una tasa de cobertura del 175%, lo que refleja la fortaleza de la relación comercial y la capacidad exportadora de la comunidad.

El mercado francés sigue mostrando importantes oportunidades para sectores clave del tejido productivo andaluz, especialmente en el ámbito agroalimentario.

De esta manera, las frutas y hortalizas lideran las exportaciones y mantienen una evolución positiva, con crecimientos del 6,2% y 6,1% respectivamente, "consolidando a Andalucía como líder nacional en ventas de estos productos al mercado galo".

Asimismo, la inversión francesa en Andalucía alcanzó entre enero y septiembre de 2025 los 87,4 millones de euros en operaciones no ETVE, lo que sitúa a Francia como cuarto inversor en la comunidad, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.