Por Andalucía ultima una Ley contra acoso y ciberacoso que prevé retirar conciertos educativos y crear psicólogo escolar

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha celebrado este martes una reunión de trabajo con 14 entidades sociales para "perfilar los últimos detalles" de su futura Ley contra el Acoso y el Ciberacoso Escolar.

Este texto legal contempla medidas como la retirada inmediata del concierto educativo a los centros concertados en caso de que no activen el protocolo de acoso escolar tras la primera denuncia, ya sea presentada por la familia, el propio menor o su grupo de compañeros, según una nota de este grupo.

Tras el encuentro, que se ha celebrado en el Salón de Usos Múltiples Jiménez Becerril del Parlamento de Andalucía, la portavoz de Por Andalucía en la Comisión de Educación, Alejandra Durán, ha señalado que esta norma "llega tarde, pero es necesaria y urgente", aunque de igual forma ha reivindicado que la contribución de este texto radica en la inclusión de "la figura de la enfermera escolar, además de psicólogos y otros profesionales".

Durán ha sostenido que de aprobarse esta norma "sería la primera ley en España específica para combatir esta lacra", al tiempo que defendido la contribución de esta reunión de trabajo para "dar continuidad, y finalizar, las aportaciones de los colectivos" al texto final.

La parlamentaria de Por Andalucía y dirigente de Podemos Andalucía ha explicado que el texto legislativo consta de 37 artículos y "aborda el problema de manera integral, desde la prevención hasta las medidas sancionadoras en los casos en los que los centros educativos no actúen ante las denuncias".

Otros contenidos de este texto sería la obligatoriedad de comunicar cada caso de forma simultánea a la Inspección Educativa y a las delegaciones territoriales de Educación para garantizar de esta forma una respuesta rápida y coordinada.

Durán ha recordado que "el año pasado desde el grupo parlamentario Por Andalucía se presentó una moción con 32 medidas para combatir el acoso, de las cuales el Pleno aprobó 26 por unanimidad, "pero ni una sola se ha puesto en marcha y, por tanto, el Gobierno andaluz no ha cumplido sus compromisos".

Con este antecedente ha considerado "necesario ir más allá y dotar a Andalucía de un marco legal que proteja a los menores y que obligue a todas las administraciones y centros educativos a actuar con responsabilidad y rapidez".

En el encuentro de Por Andalucía con 14 entidades representativas del ámbito escolar han participado el sindicato Ustea, CCOO Enseñanza, la Asociación MÍA Córdoba ABSA (Asociación de Bienestar y Salud Infantil) Trencats, la Asociación contra la Violencia en las Escuelas, Codapa (Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública), Aepae (Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar), la Fundación ANAR, Save the Children y ANPE Andalucía, además de Carmen López, Carmen de Graná, creadora de contenido que lucha contra el acoso escolar y que en su infancia fue víctima de esta violencia escolar.

Todos los participantes han coincidido en la urgencia de una normativa específica que proteja a los menores y que dote de herramientas eficaces a la comunidad educativa para prevenir, detectar y actuar frente al acoso y al ciberacoso en los centros escolares.