Andalucía valora el preacuerdo en Airbus y agradece a las partes el "esfuerzo, responsabilidad y diálogo"

Archivo - Operarios trabajando en la nueva línea de producción del A350 de la Planta de Airbus en El Puerto de Santa María (Cádiz) 12 de noviembre de 2025. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado este viernes "muy positivamente" el preacuerdo alcanzado entre Airbus y los sindicatos tras la intermediación en el Ministerio de Industria. En este punto, la consejera ha agradecido a las partes el "esfuerzo, responsabilidad y volutad de diálogo".

En declaraciones a los medios, la Junta ha apuntado que ha seguido "muy de cerca la evolución de este conflicto, manteniendo un contacto permanente tanto con la empresa como con los representantes de los trabajadores" ya que "había mucho en juego".

Rocío Blanco ha recordado que de Airbus dependen cerca de 4.000 empleos directos y más de 15.000 indirectos, además del futuro de "un sector absolutamente estratégico para Andalucía". "El diálogo y la negociación han demostrado, una vez más, que son el mejor camino para alcanzar acuerdos, proteger el empleo y garantizar el futuro de nuestra industria".

En un comunicado, Airbus ha valorado alcanzar con los sindicatos una propuesta de "entendimiento" que "permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos los empleados". Sobre los términos de la nueva oferta, la compañía ha destacado que incorpora "mejoras finales y aclaraciones específicas", a la vez que ha subrayado que "que garantiza que Airbus en España mantiene una posición fuerte y competitiva".

En concreto, destaca el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, entre otras medidas. Así, las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

En el apartado retributivo, la nueva oferta aborda el compromiso de destinar un 0,5% adicional para las revisiones salariales individuales (RSI) y otro 0,5% específico para cubrir el capítulo de promociones profesionales internas. Para compensar la diferencia económica conocida como "Efecto Abril", la empresa contempla la realización de un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables pagables en octubre de 2025.

En teletrabajo, se contempla el mantenimiento de la política de trabajo a distancia y el respeto de los acuerdos individuales, incluido el 40% de trabajo en remoto. Además, aquellos acuerdos individuales que incluyen dos días de trabajo a distancia serán respetados. Esto se aplicará también a las nuevas incorporaciones.

Asimismo, se mantiene el acuerdo existente, con dos semanas de vacaciones obligatorias en lugar de tres, y dos semanas de vacaciones flexibles en lugar de una, más una redacción más precisa, incluyendo que la programación de las vacaciones se acuerde entre el trabajador y su supervisor. Se tendrá en cuenta los requisitos empresariales y las circunstancias personales, por igual.

También identificará aquellos puestos de trabajo que técnicamente permitan la flexibilidad voluntaria de entrada y salida, aclarando que esta medida no será aplicable al personal ligado directamente a las cadenas de producción para no alterar los compromisos industriales.

Sobre el Proyecto Bromo, garantiza las condiciones previstas en el Convenio Colectivo desde el primer día y hasta que se negocie un nuevo convenio en la entidad resultante, manteniendo la antigüedad sin periodo de prueba y el acceso al empleo interno de Airbus.

A estos puntos se une que la empresa ha retirado el recurso ante el Tribunal Supremo sobre el concepto de Bradford, acordando la supresión total de la retirada del complemento, la devolución de importes en octubre, y la creación de un grupo de trabajo conjunto para negociar un nuevo sistema de control del absentismo.

En el caso de las plantas de Cádiz, la dirección creará un comité específico antes del 1 de noviembre de 2026 con el fin de estudiar detalladamente los acuerdos operativos y planificar las necesidades futuras de carga de trabajo e inversión en la provincia.