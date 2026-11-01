Andalucía ya registra 16 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Archivo - Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).- Eusebio García del Castillo - Europa Press

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza ya 16 fallecidos en el grave accidente ferroviario registrado el pasado miércoles, 28 de octubre, en la localidad toledana de Urda, en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo. El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, en unos convoyes en los que viajaban un total de 538 personas.

Según la información recopilada por Europa Press, entre los fallecidos se encuentra la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social durante los gobiernos del PP, Fátima Báñez. La exministra, de 59 años, viajaba en uno de los asientos del tren de Iryo, que fue embestido por un AVE de Renfe. Ambos convoyes habían partido de Madrid y se dirigían a Sevilla, donde Báñez tenía previsto participar en un acto empresarial organizado por la patronal andaluza.

Entre las víctimas también figura el padre del actor sevillano César Vicente, conocido por sus papeles en películas como 'Dolor y gloria', de 'Pedro Almodóvar', y 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez. Asimismo, los sevillanos Francisco Vázquez y Curro Vázquez, hijo y hermano, respectivamente, de Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado, han confirmado la muerte de Antonio en el accidente ferroviario.

"Después de dos días muy duros, de una gran incertidumbre y desconcierto, Francisco Vázquez ha recibido alrededor de las 13,16 horas la confirmación oficial por parte de las autoridades del fallecimiento de Antonio Vázquez en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en el municipio toledano de Urda", han señalado ambos familiares en un comunicado.

El empresario granadino Francisco J. R., de 51 años, conocido por todos como Curro, también se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario. Viajaba en el vagón 7 del AVE que colisionó con el tren de Iryo, en el asiento 13C. Aunque residía en Madrid, mantenía estrechos vínculos familiares y de amistad en Granada.

Por otra parte, entre las víctimas mortales se encuentra Francisco José Barbero Liébanas, de 32 años y natural de Córdoba. El joven viajaba desde Madrid a su ciudad natal para visitar a su familia. Además, mantenía vínculos con el municipio jiennense de Bélmez de la Moraleda, de donde es originaria su madre, y era estudiante de la Universidad de Jaén (UJA).

Entre los fallecidos figura asimismo una joven mallorquina de 26 años con vínculos familiares en Rute (Córdoba). La joven viajaba en el vagón 7 del AVE siniestrado, que colisionó con el tren de Iryo, y se dirigía a Sevilla por motivos laborales junto a una compañera de trabajo y dos fotógrafos. Era la única de los cuatro compañeros de la que todavía no se tenían noticias.

Uno de los dos agentes de la Guardia Civil sevillanos que permanecían desaparecidos tras el accidente, José Manuel Chacón, de 31 años, también se encuentra entre las víctimas del siniestro. El agente, que llevaba cinco años en servicio, estaba destinado en la Unidad Técnica de Policía Judicial, en Madrid, y se desplazaba a la capital andaluza.

Otra de las víctimas mortales de este accidente ha sido David Martínez Méndez, el joven madrileño de 25 años con vínculos familiares en Sevilla, que viajaba en el asunto 16A del coche 7 del AVE siniestrado al chocar con un tren Iryo. En un comunicado, su familia y seres queridos han agradecido todo el cariño y ayuda "en estos momentos tan difíciles". Desde el pasado jueves, 29 de octubre, la familia del joven había hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para poder localizarlo.

Dentro de este recuento de víctimas también se encuentra David Benítez, ingeniero de 38 años, nacido en Huelva y residente en Sevilla, con fuertes vínculos cofrades con Chiclana, que viajaba en el asiento 13B del vagón 8 del AVE que impactó contra un tren Iryo. Asimismo, la provincia de Sevilla también ha contabilizado el fallecimiento de Juan José García Palacios, guardia civil de El Palmar de Troya, y J.A.S.F., vecino del Castillo de las Guardas.

Por otro lado, entre los fallecidos figura el joven malagueño David Reina, de 22 años de edad, técnico de Renfe y estudió FP ferroviario en Málaga. El joven iba en el tren AVE, en concreto en el vagón 8, y venía para pasar unos días con su familia.

Entre las víctimas del accidente figura María de los Ángeles M., vecina de Cuevas de San Marcos (Málaga) y propietaria de un hostal. Natural de Madrid, residía en el municipio malagueño desde hacía aproximadamente cinco o seis años.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez Contreras, ha confirmado que el agente de Policía Nacional Iván Romero Ramos, vecino de la localidad alcalareña de 42 años, también se encuentra entre los fallecidos de este trágico suceso.

Por último, el Ayuntamiento de Rota (Cádiz) ha confirmado que la vecina de la localidad roteña, Cristina Ferris Villanueva, se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido este pasado miércoles, 28 de octubre, que por el momento se ha cobrado la vida de 69 personas.

Este accidente supera ya en gravedad al registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 víctimas mortales y 152 heridos. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se encuentra actualmente investigando las causas del siniestro.