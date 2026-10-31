Identifican al joven madrileño con raíces sevillanas entre las víctimas mortales del accidente de Urda (Toledo)

Vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La familia de David Martínez Méndez, madrileño de 25 años con vínculos familiares en Sevilla, ha confirmado el fallecimiento del joven en la noche de este pasado viernes tras haber sido identificado entre las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este pasado miércoles, 28 de octubre, en la localidad de Urda (Toledo), que de momento, se ha cobrado la vida de 69 personas.

En un comunicado, su familia y seres queridos han agradecido todo el cariño y ayuda "en estos momentos tan difíciles". Desde el pasado jueves, 29 de octubre, la familia del joven había hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para poder localizar, detallando que viajaba en el asunto 16A del coche 7 del AVE siniestrado al chocar con un tren Iryo.

Asimismo, la familia relató en dicho comunicado que "durante las últimas horas" habían recorrido "diferentes centros hospitalarios en busca de información". Entre ellos, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital 12 de octubre de Madrid aunque "no habían podido confirmar su paradero".

"Mantenemos la esperanza de localizarlo entre los pacientes que todavía permanecen sin identificar". "Necesitamos --han remarcado-- que cualquier persona que pueda haber coincidido con David o que tenga alguna información sobre su situación, se ponga en contacto con nosotros. Sólo queremos saber dónde está y cómo se encuentra".