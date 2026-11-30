El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (c), valora los resultados electorales en la Casa Sahara. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha entrado por primera vez en su historia en el Congreso de los Diputados con cuatros escaños tras conseguir en las elecciones de este domingo 29 de noviembre 527.709 votos el 10,59% del total. Se trata de la primera fuerza regionalista andaluza que entra en la Cámara Baja desde los comicios del año 2000 en los que el Partido Andalucista consiguió un escaño.

La formación andalucista ha obtenido dos escaños en Sevilla, uno en Cádiz y otro por Málaga, quedándose a un diputado de poder formar grupo parlamentario propio. Asimismo, Adelante se ha convertido en la sexta fuerza más votada a nivel nacional superando en porcentaje a Bildu y Junts, aunque ambas formaciones han sacado más diputados.

Adelante Andalucía ya fue una de las sorpresas de las últimas elecciones autonómicas del 17 de mayo en las que consiguió ocho escaños con el 9,62% de los votos. En dichos comicios, la formación obtuvo parlamentarios en seis de las ocho provincias andaluzas, contando con dos escaños en Cádiz y Sevilla, donde superó el 10% de los votos.

Se trataba de la primera vez que la fuerza andalucista se presentaba en las ocho provincias en unas elecciones generales. En 2023, Adelante solo presentó candidatura en Cádiz, obteniendo 9.191 votos un 1,44% de los sufragios, lejos del umbral para conseguir escaño.

Adelante se ha quedado a un escaño de igualar los cinco que consiguió el Partido Andalucista en los comicios de 1979, el mejor resultado de una fuerza regionalista andaluza en la historia de la democracia con un 11,07% de los votos en la comunidad.

IU SE QUEDA SIN REPRESENTACIÓN EN ANDALUCÍA CASI 20 AÑOS DESPUÉS

Por su parte, Frente Amplio, la coalición formada por Izquierda Unida (IU), Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, se ha quedado sin representación andaluza en el Congreso obteniendo 126.045 votos y el 2,51% de los votos. Asimismo, Podemos se ha quedado con el 0,27% de los sufragios y 13.652 votos.

Estos resultados suponen una pérdida de los seis escaños que consiguieron ambas formaciones en las elecciones de 2023 en la que obtuvieron 523.371 votos con el 11,99% de los sufragios. Asimismo, supone un retroceso de más de 100.000 votos en comparación con los comicios autonómicos del pasado mes de mayo.

La última vez que Izquierda Unida no obtuvo representación en Andalucía fue 2008 cuando logró 230.335, el 5,16% de los votos. En noviembre de 2019 Unidas Podemos obtuvo 559.628 votos en las elecciones al Congreso, el 13,26% de los votos y 6 parlamentarios. Más País Andalucía cosechó 56.445 votos, un 1,34% de los votos, que no le dio para tener un diputado. La participación en Andalucía en esta cita fue de un 65,9% y la abstención, un 34,09%. El PSOE fue el partido más votado con 1.425.126 papeletas, el 33,76% y 25 escaños.

Siete meses antes, en abril de 2019, los resultados de Unidas Podemos fueron 654.944 votos, el 14,42% de los apoyos a partidos en urnas y 9 escaños para ser el cuarto partido. La participación en Andalucía fue de un 70,7% y la abstención, de un 29,2%. Fue el PSOE el partido con mayor apoyo en Andalucía con 1.568.682 votos, un 34,54% y 24 escaños.

Unidas Podemos logró 792.008 votos en junio de 2016, el 18,79% del apoyo concedido a candidaturas y 11 actas de parlamentarios, números que situaron a esta suma de partidos en el tercer lugar. La participación fue de 66,05% y la abstención, de un 33,9%. El PP-A fue el vencedor de las elecciones en Andalucía con 1.426.258 votos, el 33,83% y 23 actas de parlamentarios en el Congreso.

EL MILLÓN DE VOTOS EN 2015 DE PODEMOS E IU POR SEPARADO

De sumarse sus resultados por separado, esa confluencia de izquierda habría estado por encima del millón de votantes (1.009.386) con 10 diputados, todos de Podemos, porque los 752.367 votos que logró este partido le dio para sacar esas 10 actas de parlamentarios, mientras que Izquierda Unida logró 257.019 votos y ningún escaño.

La participación en 2015 fue de 69,08% y la abstención, de un 30,92%. El PSOE fue el partido que venció esas elecciones en Andalucía con 1.402.393, un 31,7% de los votos y 22 diputados.

En noviembre de 2011 Izquierda Unida fue el tercer partido en Andalucía con 360.212 votantes, el 8,37% de los votos y 2 diputados. La participación fue de un 68,9% y la abstención, de un 31,1%. El PP ganó estas elecciones con 1.985.612 votos, el 46,13% del total y 33 parlamentarios.

En las elecciones anteriores, de marzo de 2004, los resultados se repitieron para Izquierda Unida, cuyos 287.374 votantes de apoyo al Congreso, un 6,5% de los votos, tampoco le permitieron tener un escaño. La participación fue de un 74,77% y la abstención, de un 25,23%. El PSOE venció estas elecciones con 2.377.455 votos, un 53,75% de los votos y 38 diputados.

Los 315.891 votos que cosechó Izquierda Unida en marzo de 2000 en las elecciones al Congreso en Andalucía, el 7,93% de los votos, le valieron para lograr 3 parlamentarios. Esas elecciones las ganó el PSOE con 1.771.968 votos, un 44,47% y 30 parlamentarios. La participación fue de un 68,77%.

EL TECHO DE IZQUIERDA UNIDA EN ANDALUCÍA: CERCA DE 600.000 VOTOS EN 1996

En marzo de 1996 Izquierda Unida logró 582.970, un 13,59% de los votos, y 6 diputados. Esos cerca de 600.000 votos representa en términos absolutos el techo de IU en Andalucía en una convocatoria al Congreso. El PSOE fue el vencedor de las elecciones al Congreso en Andalucía con 2.017.857 votos, el 47,06% de los votos y 32 diputados. La participación fue de un 78%.

Los 408.733 votantes que tuvo Izquierda Unida en octubre de 1989, un 12,03% de los votos, le dio 5 parlamentarios. Los socialistas vencieron en las elecciones al Congreso en Andalucía con 1.793.717 votos, el 52,78% de los votos y 42 parlamentarios. La participación fue de 69,33%.

En junio de 1986 la entonces Coalición Izquierda Unida obtuvo 273.008 votos, el 8,13% de los votos, y 3 diputados. El PSOE ganó esas elecciones al Congreso en Andalucía con 1.923.891 votos, el 57,32% y 42 parlamentarios. La participación fue de un 70,77%.

En octubre de 1982 se presentó el Partido Comunista de Andalucía (PCA) con 211.456 votos, el 6,22% de los votos y obtuvo un diputado. Los socialistas ganaron esas elecciones en Andalucía con 2.064.865 votos, el 60,7% de los votos y 43 diputados. La participación fue de un 78,75%.