La andaluza Claner se integra en la nueva Alianza Interregional de Clústeres de la Energía de España

Constitución de la nueva Alianza Interregional de Clústeres de la Energía de España. - CLANER

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) se ha integrado como socio fundador de la Alianza Interregional de Clústeres de la Energía de España que se ha constituido este miércoles en Madrid.

La coalición está impulsada por los clústeres sectoriales de energía de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra, y se ha formalizado durante la feria Genera 2025, según se detalla en un comunicado.

La alianza nace "con el propósito de reforzar la cooperación entre territorios, impulsar la innovación y avanzar hacia una transición energética justa, ordenada y cohesionada en todo el territorio nacional".

Los nueve clústeres firmantes representan conjuntamente a 917 empresas, centros tecnológicos, universidades, administraciones públicas y asociaciones profesionales de todo el país vinculadas con el sector de la energía.

El presidente de Claner, Alfonso Vargas, ha subrayado que "la puesta en marcha de esta alianza es clave para el sector energético nacional porque, por primera vez, los clústeres más representativos de distintas comunidades autónomas aunamos fuerzas en la misma dirección para afrontar con solidez los grandes desafíos de la transición energética".

"Esta colaboración nos permitirá impulsar iniciativas de mayor alcance, reforzar la competitividad de las empresas andaluzas y del resto de regiones, asegurando que la transformación del modelo energético llegue de manera eficaz y equilibrada a todos los territorios de España", ha valorado el presidente de Claner.

Además de por Claner, la alianza ha nacido integrada por el Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), el Clúster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas de Castilla y León (Cylsolar), el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana, el Clúster de la Energía de Extremadura, el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal), el Clúster de Transició Ecològica de les Illes Balears (TEIB) y el Clúster de Energías Renovables de Navarra (Enercluster), aunque "está abierta a la futura incorporación de otros clústeres de la energía regionales".

OBJETIVOS

La Alianza Interregional de Clústeres de la Energía de España nace "para coordinar los esfuerzos regionales con el objetivo de avanzar hacia una transición energética equitativa, sostenible y tecnológicamente avanzada, promoviendo el intercambio de conocimiento, experiencias y capacidades que refuercen la posición de las empresas y centros tecnológicos en los nuevos mercados energéticos".

También "impulsará el desarrollo de proyectos conjuntos de innovación e I+D+i en el ámbito nacional y en programas europeos vinculados a la doble transición verde y digital, a la vez que actuará como una representación unificada del sector energético innovador español ante instituciones nacionales e internacionales".

Además, la alianza "fomentará la cooperación público-privada entre territorios, alineando sus iniciativas con las políticas energéticas y de cohesión territorial, y contribuirá a un desarrollo equilibrado en todas las comunidades para que la transición energética genere empleo, valor y bienestar en el conjunto del país".

CONSTITUCIÓN

La firma oficial de constitución de la Alianza Interregional de Clústeres de la Energía de España se ha celebrado este miércoles en Madrid durante la feria Genera 2025, donde los representantes de las nueve organizaciones han ratificado públicamente este espacio de colaboración estable.

Con su constitución, la alianza "se posiciona como un instrumento estratégico para impulsar la innovación, reforzar la competitividad del sector y acompañar al país en su avance hacia un modelo energético sostenible, resiliente y distribuido de forma justa entre territorios", concluye el comunicado.