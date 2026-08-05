Andújar Flamenca cambia de fechas y se celebrará del 11 al 14 de febrero

Desfile de Andújar Flamenca - ANDÚJAR FLAMENCA

ANDÚJAR (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La pasarela de moda flamenca de Andalucía oriental, Andújar Flamenca, cambia de fechas para su próxima edición, que finalmente se celebrará del 11 al 14 de febrero de 2027 y no del 4 al 7 de febrero como se había anunciado.

La modificación, según informa la organización en un comunicado, responde al reajuste del calendario de celebraciones religiosas y festivas de la ciudad de Andújar (Jaén), con el objetivo de "garantizar el correcto desarrollo del certamen y una mejor coordinación con el resto de eventos programados en el municipio".

Con este cambio, el certamen recupera su fecha tradicional de celebración, una decisión abordada de forma consensuada entre el equipo de Andújar Flamenca y el Ayuntamiento de Andújar.

A pesar de este reajuste en el calendario, Andújar Flamenca mantendrá la nueva distribución de sus jornadas, un formato que permitirá ofrecer una programación "más equilibrada y una mejor experiencia tanto para los diseñadores participantes como para el público asistente".

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 11 de febrero, en una primera jornada de tarde que marcará el inicio de los desfiles de la pasarela. La programación continuará el viernes 12 de febrero, también en horario de tarde, con la segunda jornada de desfiles. El sábado 13 de febrero concentrará la mayor actividad del certamen, con desfiles durante la mañana y la tarde.

El cierre llegará el domingo 14 de febrero. Durante la mañana se celebrará una nueva edición del Concurso de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca '¡Muévete Flamenca!'. La programación concluirá por la tarde con 'Andújar Flamenca Baila', un espectáculo que volverá a fusionar la moda y el baile flamenco.