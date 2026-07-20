Andújar (Jaén) celebrará la XXV edición del Galardón Rafael Romero 'El Gallina' con un homenaje a Diego Llori Trujillo

Presentación del la XXV edición del Galardón Rafael Romero 'El Gallina' - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) y la Peña Flamenca Los Romeros han presentado la XXV edición del Galardón Rafael Romero 'El Gallina', una cita que conmemora sus bodas de plata y que se celebrará el próximo 25 de septiembre en el Teatro Principal de la localidad.

En esta ocasión, la gala especial distinguirá la trayectoria del bailaor, coreógrafo y director artístico iliturgitano Diego Llori Trujillo, y contará con la actuación de la cantaora María Ángeles Toledano.

Durante la presentación, la concejala de Cultura, Azucena Cepedello, ha destacado la "apuesta firme y decidida" del Consistorio por el flamenco como "un arte vivo que forma parte de nuestra identidad". En este sentido, ha señalado que este galardón, considerado uno de los principales referentes de este arte en la provincia de Jaén, reconoce a artistas que, por su trayectoria, entrega y aportación, merecen el reconocimiento de la ciudad.

La edil ha subrayado que, además de distinguir el talento de los premiados, el galardón busca "mantener viva la memoria" del insigne cantaor Rafael Romero 'El Gallina'. Asimismo, ha subrayado la colaboración permanente entre el Ayuntamiento y la Peña Flamenca Los Romeros para consolidar este reconocimiento como "el principal acontecimiento cultural del género" en la provincia jiennense.

Respecto al homenajeado de esta edición especial, Cepedello ha resaltado la "prestigiosa trayectoria nacional e internacional" de Diego Llori Trujillo, al tiempo que ha anunciado que la cantaora María Ángeles Toledano será la encargada de poner el broche de oro a la velada.

Por su parte, el presidente de la Peña Flamenca Los Romeros, Antonio Gómez, ha agradecido la implicación del Ayuntamiento y de la Concejalía de Cultura con el flamenco "durante todo el año" y ha definido esta gala como "el día grande del flamenco" para la entidad.

Gómez ha mostrado la satisfacción de la peña por la elección de Llori Trujillo, de quien ha recordado que "ha llevado el nombre de Andújar por todo el mundo" y que ha sido primer bailarín del Ballet Nacional de España y del Ballet Flamenco de Andalucía, además de dirigir su propia compañía.

"Creemos que es una persona muy merecedora de este galardón y, junto a Rafael Romero 'El Gallina', el artista más importante que nuestro pueblo ha dado al flamenco", ha aseverado, invitando a los vecinos y aficionados de la comarca a asistir al evento.

Natural de Andújar, Diego Llori Trujillo se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del baile flamenco contemporáneo, actuando en los principales escenarios nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera profesional, ha formado parte de algunas de las compañías más importantes de España, ejerciendo como primer bailarín del Ballet Nacional de España y del Ballet Flamenco de Andalucía, además de desarrollar su trayectoria al frente de su propia firma.