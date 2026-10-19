Andújar (Jaén) destinará 160.000 euros a ayudas municipales al alquiler para jóvenes y familias

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, informando de las ayudas - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha presentado las ayudas municipales al alquiler correspondientes a 2026, dotadas con un presupuesto inicial de 160.000 euros, y que irán destinadas a jóvenes y familias.

El alcalde, Francisco Carmona, ha sido el encargado de informar sobre esta convocatoria, que contempla dos líneas de apoyo: una específica para jóvenes menores de 35 años, con 70.000 euros, y otra de carácter general para familias, con 90.000 euros.

El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 4 de noviembre. Durante la presentación, el alcalde ha animado a todas las personas que cumplan los requisitos a presentar su solicitud y ha informado de que el Ayuntamiento ampliará el presupuesto si fuera necesario para atender a quienes tengan derecho a la ayuda.

"No vamos a dejar a nadie atrás. Todo el que tenga derecho a la ayuda al alquiler la va a tener", ha señalado Francisco Carmona, quien ha destacado la importancia de estas subvenciones para facilitar el acceso a la vivienda y favorecer que los jóvenes y las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en Andújar.

Las ayudas municipales contemplan subvenciones del 50 por ciento del importe del alquiler para quienes tengan ingresos anuales inferiores a 21.000 euros, y del 40 por ciento para quienes perciban entre 21.000 y 46.200 euros anuales.

La convocatoria incluye alquileres de entre 200 y 500 euros mensuales. De este modo, para un alquiler de 400 euros, la ayuda puede alcanzar los 200 euros mensuales en el primer tramo de ingresos y los 160 euros mensuales en el segundo.

Para acceder a estas subvenciones, las personas solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos disponer de un contrato de alquiler en regla y acreditar los pagos correspondientes al ejercicio 2026 conforme a las condiciones fijadas.

Carmona ha enmarcado esta convocatoria dentro de la política municipal de vivienda del Ayuntamiento de Andújar, que también incluye ayudas para la compra de la primera vivienda, con subvenciones de hasta 10.000 euros por vivienda terminada dentro del plan municipal, así como incentivos vinculados a promociones de vivienda protegida y ayudas para la rehabilitación.

En relación con esta última línea, el alcalde ha informado de que el Ayuntamiento ha incrementado el presupuesto de 250.000 a 350.000 euros para atender las solicitudes que cumplen los requisitos. En total, 132 personas y comunidades podrán beneficiarse de estas ayudas, distribuidas entre 107 particulares y 25 comunidades de propietarios.

Las personas beneficiarias podrán recibir hasta 3.500 euros, sin incluir el IVA, para actuaciones como la rehabilitación de fachadas, la mejora de la accesibilidad, la reforma de cuartos de baño o la eficiencia energética. Por su parte, las comunidades de propietarios podrán acceder a subvenciones de hasta 8.500 euros.

La ayuda cubre el 75 por ciento del coste subvencionable de las obras, sin IVA, porcentaje que alcanza el 90 por ciento en actuaciones de accesibilidad destinadas a personas mayores de 65 años.

El alcalde también ha avanzado que próximamente se publicará la resolución de las ayudas municipales a la natalidad correspondientes a 2024 y 2025, una vez finalizada la tramitación de las solicitudes presentadas por un total de 313 personas.

"Para nosotros, la vivienda, los jóvenes y todo lo relacionado con su bienestar y con que puedan formar su proyecto de vida en Andújar es una prioridad", ha afirmado el alcalde, que también ha incidido en el esfuerzo presupuestario municipal destinado al alquiler, la rehabilitación y el acceso a la primera vivienda.