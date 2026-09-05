Andújar (Jaén) diseña un paquete de actividades para convertir la berrea en una experiencia turística

Archivo - Imagen de archivo de un ciervo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ANDÚJAR (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha diseñado un paquete de actividades para convertir la berrea en una experiencia turística, entre las que se encuentran kayak, safaris 4x4 y rutas guiadas. Con lema 'La berrea: La llamada de la Sierra de Andújar', tendrá lugar del 18 de septiembre al 10 de octubre con el objetivo de "acercar uno de los grandes espectáculos naturales del otoño a turistas y vecinos de Andújar mediante experiencias de turismo activo, interpretación ambiental y observación de fauna".

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Diputación, nace con el objetivo de seguir posicionando Andújar como uno de los principales destinos de naturaleza de Andalucía, coincidiendo con el periodo de celo y apareamiento del ciervo. En este sentido, se quiere aprovechar uno de los fenómenos faunísticos más característicos de la sierra y convertirlo en un elemento de atracción de visitantes, generación de estancias y dinamización económica del sector turístico local, según ha informado el Ayuntamiento.

El programa ofrece 348 plazas distribuidas en tres propuestas: experiencias en kayak, safaris 4x4 de observación de fauna y rutas guiadas por diferentes enclaves del Parque Natural Sierra de Andújar. Están planteadas para disfrutar de la berrea durante los momentos de mayor actividad de los ciervos, especialmente al amanecer y al atardecer.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha explicado que esta programación parte de la riqueza natural de un parque natural que cuenta con 75.000 hectáreas y que constituye uno de los principales espacios para la conservación de fauna ibérica. "La berrea es uno de los recursos naturales más importantes que tenemos, junto lógicamente con nuestro lince ibérico, que también es el rey de la sierra", ha comentado. En torno a ella y el entorno donde se desarrolla, se plantean diferentes alternativas.

Entre ellas, sobresale la experiencia en kayak en el embalse del Encinarejo, desde donde los participantes podrán realizar una ruta al atardecer para escuchar el bramido de los ciervos. También habrá safaris 4x4 y rutas de senderismo, que permitirán recorrer distintos puntos de la sierra para observar, escuchar y fotografiar la fauna.

Las actividades serán gratuitas para aquellas personas que se alojen en Andújar, con inscripción a través de los establecimientos hoteleros y alojamientos participantes o mediante la página de Turismo del Ayuntamiento. El proyecto busca, de esta forma, generar una conexión directa entre la experiencia en la naturaleza y la actividad económica de la ciudad, favoreciendo las pernoctaciones y creando nuevas oportunidades para hoteles, alojamientos rurales, restaurantes, comercios y empresas turísticas.

"Queremos que no solamente se queden en la sierra, queremos también que luego disfruten en Andújar de nuestro patrimonio, de nuestros recursos, de nuestra gastronomía y de la ciudad", ha apostillado el alcalde. La programación está diseñada especialmente para favorecer las estancias de fin de semana, con actividades durante viernes y sábados, de manera que los visitantes puedan combinar la experiencia de la berrea con el conocimiento del municipio.

La Oficina de Turismo de Andújar, que posee el distintivo Sicted, tendrá un papel destacado en la atención e información a los visitantes, facilitando el acceso a la programación y orientando sobre las diferentes posibilidades turísticas de la ciudad.