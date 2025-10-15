Ángeles Prieto (PSOE-A) lamenta que Juanma Moreno ponga al frente de Sanidad "al consejero de la propaganda"

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud del PSOE-A y portavoz de Salud en el Parlamento andaluz, Ángeles Prieto, ha criticado este miércoles que, "para gestionar la mayor crisis sanitaria de nuestra historia", el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya decidido poner al frente de la sanidad andaluza "al consejero de la propaganda, la manipulación y la mentira", en referencia a Antonio Sanz, que se convierte en consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tras la dimisión de Rocío Hernández la pasada semana como consejera de Salud y Consumo por la crisis del cribado de cáncer de mama.

En este sentido y antes de tomar parte, en la sede del PSOE de Córdoba, en un encuentro con cargos orgánicos e institucionales de la provincia, Ángeles Prieto ha rechazado que Moreno haya designado como consejero de Sanidad a Sanz, "una persona sin ninguna experiencia en el ámbito sanitario, para gestionar la mayor crisis sanitaria de nuestra historia y resolver el colapso de la sanidad pública", por lo que ha exigido una gestión "con expertos al frente que nos saquen de esta situación".

Para la portavoz socialista, "el destrozo intencionado de nuestra sanidad pública hace que los profesionales responsables y con un mínimo de dignidad no quieran asumir estas políticas, ya que todo lo que está pasando es fruto de la gestión del PP para liquidar la sanidad pública y favorecer a la privada".

A este respecto, se ha referido al escándalo por el cribado de cáncer de mama como "la punta del iceberg" de todo lo que está ocurriendo en la sanidad andaluza, "una situación absolutamente dramática en la que, dos semanas después de haber salido a la luz, todavía no sabemos ni el número de mujeres afectadas, y no sabemos en qué provincias y en qué centros aparecen estos casos, ni tampoco que se les haya dado cita de nuevo para una mamografía que les salve la vida".

Prieto ha asegurado que Moreno "nos ha mentido a todos, también a las 2.000 mujeres que estaban esperando una prueba complementaria para saber si tenían cáncer, les ha engañado en la confianza que tenían en el sistema sanitario, y les ha mentido cuando les dijo que no iban a privatizar las pruebas del cáncer de mama", dando lugar a "un colapso" que, ha agregado, "también afecta a los cribados de cáncer de colon y de cervix".

"Este Gobierno está buscando la supervivencia política, y las mujeres afectadas tienen derecho a que esté al frente de la Consejería una persona que ponga solución a esta crisis", ha proseguido Ángeles Prieto, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "salir a las calles, reclamar y unirnos en el objetivo de salvar nuestra sanidad pública, y eso con un Gobierno del PP es imposible".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Gallego, ha resaltado la importancia de la jornada de trabajo desarrollada en la sede provincial de su partido, "dada la alarma ciudadana por lo sucedido con el cribado del cáncer de mama, producto del modelo del Gobierno de Moreno, que cree más en lo privado que en lo público, y con el sistema sanitario público desmantelado y en punto de no retorno".