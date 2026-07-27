La antigua Aula de Cultura de Veterinaria de Córdoba dona todo su archivo a la Cátedra de Flamencología de la UCO

(Desde Izda.) Manuel Rich, Manuel Torralbo, Antonio Arenas Y David Pino. - UCO

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La antigua Aula de Cultura de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO), activa durante la década de los 70 y los 80 del pasado siglo, ha donado todo su material de archivo fotográfico y de cartelería a la actual Cátedra de Flamencología de la UCO.

Según ha informado la UCO en una nota, la entidad, que en esa época no pertenecía administrativamente a la Universidad de Córdoba, sino a la Facultad de Veterinaria, mantuvo una intensa actividad cultural durante años en varios campos, siendo el flamenco uno de los más destacados.

Así lo ha explicado el profesor de la UCO Antonio Arenas, entonces alumno de la Facultad Veterinaria e integrante del Aula, que ha custodiado el archivo durante décadas. "Fue una época muy fructífera en la que fuimos capaces de traer a la universidad, con muy poco presupuesto, figuras reconocidas del cante de ese momento. Celebrábamos numerosos eventos flamencos y mantuvimos una relación muy estrecha con Agustín Gómez, quien posteriormente fundó la Cátedra", ha recordado Arenas.

Entre el material donado se encuentran un centenar de fotografías presentadas a los concursos promovidos por el Aula de Cultura de la Facultad de Veterinaria entre 1979 y 1981, y treintaiún carteles de los eventos celebrados entre 1977 y 1983. Entre ellos, destacan algunos firmados por los artistas invitados, como Antonio Mairena o Curro de Utrera. Además, pasaron por el Aula de Cultura de Veterinaria cantaores como Chano Lobato, Diego Serrnao, Merengue, El Pele o El Tomate, entre muchos otros.

Además del profesor de la UCO Antonio Arenas, al acto de presentación del material han asistido el vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar, Manuel Rich; el director de la Cátedra de Flamencología, David Pino, y el rector de la UCO, Manuel Torralbo, quien ha destacado que todo este conjunto documental de la época demuestra que "el flamenco era entendido como un patrimonio inmaterial desde los primeros años de vida de la Universidad, apenas unos años después de su fundación".

Además, el máximo responsable de institución académica ha recordado que este material "ayudará a comprender mejor la historia del flamenco en la UCO, los diferentes estilos y formas de entenderlo, y nos dará la oportunidad de archivarlo, documentarlo y difundirlo".

Por su parte, el director de la Cátedra de Flamencología, David Pino, ha querido agradecer al profesor Antonio Arenas haber recopilado y custodiado todo este archivo, así como "su generosidad por hacernos depositarios de un legado que será historia de la cátedra y de la propia universidad".