Antonio Maíllo (IU) afirma que el voto del PP contra el escudo social es "la vergüenza" de Juanma Moreno

Antonio Maíllo (2º dcha.), junto a Rosa Rodríguez (dcha.) y otros cargos públicos y orgánicos de IU, recorre la Plaza de las Tendillas de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado este viernes que "el voto del PP, junto con el de Vox y el de Junts, ayer en el Congreso contra el escudo social, es la vergüenza" del presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), "en la sumisión a su partido en Madrid en una votación que va a suponer que en España 70.000 desahucios se puedan poner en marcha, de los cuales 14.000 afectan a Andalucía y más de 1.000 en la provincia de Córdoba".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto a la candidata de Por Andalucía por Córdoba, Rosa Rodríguez, el líder de IU ha preguntado a Moreno "¿qué manda en el Partido Popular?", asegurando que será "responsable de todos y cada uno de los desahucios que se produzcan en Andalucía, donde hay miles de familias que a partir de ahora sienten amenazado su derecho humano a la vivienda".

Junto a ello, también ha lanzado a Moreno la pregunta de "¿qué va a decirle a quienes van a dejar de ser protegidos por el bono social, incluido el bono eléctrico?", y también "¿qué va a hacer, cuando se opone al límite de precios en situaciones de catástrofe, como la que hemos tenido en Adamuz (Córdoba) o en Grazalema (Cádiz) y la Serranía de Ronda (Málaga), mirar para otro lado, ese es el papel del presidente de la Junta de Andalucía, de la comunidad más poblada de España?".

A este respecto, también se ha cuestionado Maíllo si Moreno seguirá siendo "sumiso al Partido Popular como es sumiso a los poderosos y muy fuerte con los débiles", como lo evidencia, según ha insistido, el que PP, Vox y Junts, "cuando se trata de unirse para perjudicar a los más vulnerables se unen sin bandera", para, en este caso, formar "la alianza de la vergüenza", y a Moreno y al PP andaluz "se les tenía que caer la cara de vergüenza por haber apoyado el tumbar ese escudo social que afecta tanto a los andaluces y a las andaluzas".

EDUCACIÓN PÚBLICA

Por otro lado, Maíllo ha anunciado que, ante la "falta de oferta de Formación Profesional", y mientras "el Gobierno del PP-A se dedica a dar la oportunidad a los grandes fondos de inversión de que se lucren a costa de la formación del alumnado", la propuesta de Por Andalucía va en sentido contrario.

Así, van "a fortalecer la educación pública, doblando los puestos escolares de los ciclos formativos en aquellos institutos donde se pueda impartir también en turno de tarde", lo que implica "aprovechar la misma infraestructura y los mismos ciclos, no solo en turno de mañana, sino en turno de tarde, duplicando la oferta de los ciclos más demandados".

En segundo lugar, promoverán "un Plan de Modernización de la Infraestructura Educativa, un plan de inversiones que suponga, no solo la creación de centros educativos, sino el remozamiento de los actuales", con su "ampliación, adecuación y climatización, como forma de entender una educación pública de calidad".

Además, en la propuesta de educación pública de Por Andalucía, según ha concluido, "hay un modelo social clave, que es el modelo integrador, donde la gente, toda la población, independientemente de sus recursos, pueda formarse y acceder a un puesto de trabajo cualificado e igualitario", porque "el principal problema que tenemos en Andalucía es la desigualdad".