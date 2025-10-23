Antonio Mercero, Susana Martín Gijón, Elvira Navarro,Rafael Narbona y María Rosal llegan a la Feria del Libro de Córdoba

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Córdoba llega a su fin y lo hace con algunos de los autores más relevantes del panorama literario nacional, de manera que en la recta final se dan cita Antonio Mercero, Susana Martín Gijón, Elvira Navarro, Raúl Quinto, Rafael Narbona y María Rosal, entre otros.

Según ha detallado en una nota Aplico, entidad organizadora de la cita, invitan a pasar "el San Rafael más dulce y lector" ofreciendo una porción del tradicional pastel cordobés a todas las personas que adquieran un libro este 24 de octubre, día señalado del calendario cordobés.

Así, la Feria del Libro apuesta por fusionar la lectura y los libros en San Rafael, como una iniciativa a mantener en el tiempo. Por tal motivo, este 24 de octubre los autores cordobeses tienen un gran protagonismo, y desde las 10,00 horas se sucederán las firmas y las presentaciones. Eva María Durán García, Irene B Trenas, María Rosal, José María Higuera, Fernando Molero Campos, Pilar Sanabria y Rafael Gómez Villamandos, entre otros, están convocados para celebrar tan cordobés día.

En concreto, entre las citas más destacadas para estos días, la incursión de la prestigiosa autora cordobesa María Rosal en la narrativa juvenil, la nueva novela en solitario del 'Carmen Mola' Antonio Mercero, la presencia de una de las reinas del Noir español, Susana Martín Gijón, y el pensamiento crítico del conocido ensayista Rafael Narbona.

Igualmente, subrayan la cita con la narradora Elvira Navarro o con el almeriense Raúl Quinto, ganador del Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa, con su nueva obra, 'La ballena azul', o con Andrea D. Morales con su aclamada novela, 'La biblioteca de Córdoba'.

De igual modo, proseguirán las actividades destinadas a los más pequeños y jóvenes, y que tanta aceptación han logrado. El sábado 25, a las 18,00 horas, Sandra Morales, firmará ejemplares de su novela 'A tu vera'.

Todos los autores, actividades, presentaciones y firmas se pueden consultar en la web de la Feria del Libro de Córdoba ('www.ferialibrocordoba.es'). El mayor y longevo evento cultural de la ciudad, gestionado por Aplico, subvencionado por el Ayuntamiento y patrocinado por la Fundación Cajasur y la Diputación, y que cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO) y la Junta de Andalucía, cumple 50 años y lo celebra renovándose, incorporando nuevas y atractivas propuestas, con el objetivo de adecuarse al perfil y demandas de los nuevos lectores.