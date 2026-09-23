Anuncian convocatoria de huelga en el transporte de autobús de la provincia de Jaén para la Feria de San Lucas

Rueda de prensa para anunciar la convocatoria de huelga - CCOO

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CGT han anunciado la convocatoria de una huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera --tanto regular como discrecional-- en la provincia de Jaén . Los paros previstos se desarrollarán entre el 9 y el 18 de octubre, unas fechas de alto impacto al coincidir con la celebración de la Feria de San Lucas en la capital jiennense.

Según han informado las organizaciones sindicales, la medida --que está supeditada al respaldo definitivo de las plantillas en las asambleas-- afectará a más de 70 empresas del sector y a un colectivo de entre 600 y 700 trabajadores en la provincia.

La decisión, consensuada por las tres fuerzas sindicales que integran la mesa negociadora, se produce tras el estancamiento de las conversaciones del convenio colectivo, constituida en noviembre de 2025.

Los sindicatos han denunciado que, tras once meses de negociaciones, "no existe una propuesta real" ni firme sobre la mesa que se ajuste a las pretensiones de los trabajadores para lograr unas condiciones salariales y laborales dignas.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Jaén, Juan Carlos Cantero, se ha mostrado confiado en que las partes puedan acercar posturas antes del inicio de los paros, aunque ha advertido de que, de lo contrario, las afecciones al servicio durante las fiestas de la capital serán "notables".

Por su parte, el secretario de Organización de FeSMC-UGT Jaén, Javier Latorre, ha calificado la actitud de la patronal de "pasotismo ilustrado" y ha criticado la falta de claridad en las ofertas de las empresas.

Latorre ha remarcado que el incremento de viajeros está siendo muy significativo y ha defendido que, ante la supuesta falta de conductores en el sector, la solución pasa por ofrecer condiciones laborales y salariales acordes a la realidad del IPC y del mercado.

En representación de los delegados de personal, Juan Antonio Arroyo (CCOO en la empresa Alsa) ha hecho hincapié en la brecha existente entre los beneficios de las compañías y la situación de las plantillas, asegurando que la intención de los sindicatos no es generar conflicto, pero que la actitud reticente de las empresas no les deja otra salida.

Asimismo, Eugenio Herrera, delegado de CGT en Autocares Samar, ha criticado los bajos salarios del sector, que se sitúan en el entorno de los 1.251 euros brutos. Herrera ha señalado que las empresas "baten récords de beneficios y renuevan flotas" gracias al aumento de la demanda por los bonos y medidas de fomento del transporte, pero que "a la hora de pedir un salario digno dan largas u ofrecen propuestas insuficientes", por lo que ha apelado a la comprensión de la ciudadanía ante las movilizaciones.

Finalmente, los tres sindicatos han manifestado que mantienen "la mano tendida" a la negociación si la representación empresarial acude a las próximas citas con una propuesta acorde a las reivindicaciones de la plataforma conjunta.