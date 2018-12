APDH-A denuncia alta afección de VIH en prisión por ausencia de traspaso de las competencias sanitarias penitenciarias

Publicado 30/11/2018 18:00:50 CET

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha denunciado este viernes, con motivo del Día Mundial contra el SIDA, que se celebra este sábado, que, según la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, en torno a 2.000 personas presas están infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), un 5,1 por ciento de la población presa, porcentaje que dista mucho del que presenta la población libre, que no supera el 0,4 por ciento.

Esta proporción tan desigual en el padecimiento de la enfermedad, según ha expuesto el colectivo en una nota, deja al descubierto el "especial ensañamiento de este virus con este sector de la sociedad", que se debe a la ausencia del traspaso de las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.

Esta ausencia provoca "graves deficiencias" para acceder a la medicación, "serios inconvenientes" para obtener citas de especialidades, pérdida "reiterada" de citas médicas, dificultad de los médicos de prisión para acceder a las historias clínicas, aislamiento de los facultativos o la "desorbitada" ratio médico/paciente.

La situación se ve agravada porque estas personas presentan con frecuencia pluripatologías que necesitan cuidados y tratamientos específicos crónicos. Según la Subdirección General, una de cada cuatro personas infectadas por hepatitis C padece a su vez VIH, y el 85,8 por ciento de los internos con VIH positivo también presentan hepatitis C. No obstante, el número de personas infectadas en las prisiones españolas ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años, de casi un 25 por ciento en 1990 a una tasa de entre un 6-8 por ciento en el año 2000, un 5 por ciento en Andalucía.

No es posible obviar, señala la organización, los "escasos" procedimientos de apoyo psicosocial para fomentar una verdadera resocialización de las personas presas y que devienen, en muchos casos, en un aumento de las conductas adictivas dentro de las cárceles, con los peligros sanitarios que ello conlleva.

"Es muy grave constatar cómo el acceso sanitario en condiciones adecuadas y suficientes sigue siendo un tema pendiente para Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior, cómo a estas alturas tenemos que seguir reivindicando el acceso de estas personas enfermas a un tratamiento adecuado, a unos cuidados dignos y a unas condiciones vitales que favorezcan el mínimo posible de recaídas e infecciones concomitantes", critican desde la APDH-A.

La asociación denuncia que estas enfermedades no afectan a todas las personas por igual, pues depende de las condiciones sanitarias, sociales y políticas en las que la persona se encuentre, por lo que, sentencia, "es vital que trabajemos por el tratamiento efectivo e igualitario del VIH, sin importar de dónde provengas o en qué lugar estés".