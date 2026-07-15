La apertura de cinco nuevos establecimientos en el Jaén Plaza generará entre 35 y 50 empleos directos

Visita al Jaén Plaza - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La próxima apertura de cinco nuevos establecimientos de firmas nacionales e internacionales en el centro comercial Jaén Plaza, en Jaén capita, permitirá la creación de entre 35 y 50 puestos de trabajo directos en los próximos meses, a los que se sumarán los empleos vinculados a la ejecución de las obras de acondicionamiento.

Así lo ha destacado la concejala de Urbanismo de Jaén, África Colomo, durante una visita realizada a las instalaciones junto al alcalde, Julio Millán, y al director de Desarrollo Inmobiliario de Grupo Alvores, Fernando Zurita, para conocer la evolución de los trabajos de implantación de las nuevas firmas.

Colomo ha calificado la noticia como "muy buena para Jaén" y ha puesto en valor el trabajo de coordinación realizado entre la Gerencia de Urbanismo y el Grupo Alvores para agilizar las licencias, declaraciones responsables y trámites necesarios.

En este sentido, ha defendido que la Gerencia de Urbanismo debe actuar como "uno de los grandes motores económicos de la ciudad y como una aliada de quienes quieren invertir y crear empleo", tanto en grandes proyectos como en iniciativas de pequeños y medianos comerciantes.

Por su parte, el alcalde, Julio Millán, ha subrayado la coordinación mantenida entre el Consistorio, las empresas interesadas y el equipo promotor de Jaén Plaza. "El trabajo conjunto nos permite seguir dando servicio a la ciudadanía, generar empleo y riqueza y reforzar la capacidad de atracción y la capitalidad comercial de Jaén", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que la llegada de estas firmas demuestra que la ciudad "sigue siendo atractiva para invertir".

El regidor jiennense ha incidido en que la política municipal de promoción económica combina el acompañamiento a estas grandes inversiones privadas con proyectos para dinamizar el pequeño y mediano comercio en el centro y en barrios como el Gran Eje.

Entre estas medidas, ha citado la remodelación de la Plaza de la Constitución, las intervenciones en la calle Virgen de la Capilla y el proyecto para soterrar la salida del aparcamiento de la plaza.

Asimismo, Millán ha hecho referencia a la próxima puesta en funcionamiento del tranvía, actualmente en fase de pruebas, señalando que la coordinación con la Junta de Andalucía para ultimar los servicios municipales, el tráfico y la movilidad, contribuirá a mejorar las conexiones entre el centro comercial Jaén Plaza, el resto de la ciudad y su entorno.

Por último, el director de Desarrollo Inmobiliario de Grupo Alvores, Fernando Zurita, ha agradecido la colaboración entre la administración y la iniciativa privada para ampliar la oferta comercial de la capital.

Según ha detallado Zurita, la firma Action prevé abrir sus puertas a mediados del próximo mes de agosto, mientras que Scalpers, Tous y Rituals podrían comenzar su actividad a finales de septiembre. Por su parte, las obras para la implantación de la marca Skechers también se encuentran actualmente en fase de ejecución.