Apoyo "total y absoluto" del PSOE de Jaén a la huelga en educación por "el caótico e improvisado" inicio de curso

JAÉN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha mostrado su apoyo "total y absoluto" a la huelga de este viernes convocada por los sindicatos en el sector educativo en protesta por "el caótico e improvisado inicio de curso escolar por parte de la Junta de Andalucía, que ha hecho una evidente dejación de funciones y ha descargado toda la responsabilidad sobre los directores de los centros educativos, las familias y los ayuntamientos".

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha señalado en un comunicado que la Junta tiene las competencias en educación, "pero no ha hecho sus deberes para garantizar una vuelta segura al colegio" puesto que "no ha bajado el aforo en las aulas, no ha contratado suficientes profesores y no ha acondicionado espacios para lograr hacer ese necesario desdoble de las clases".

"PP y Ciudadanos han sido un completo fiasco en la gestión educativa", ha dicho Reyes, al tiempo que ha sumado "la nueva debacle de los comedores escolares en la provincia de Jaén, con medio centenar de colegios afectados en una treintena de municipios" que han empezado las clases sin ofrecer este servicio "fundamental" para la conciliación de las familias.

Ha añadido que "lo peor" es no tener "una fecha clara de retorno de este servicio, que mucho nos tememos que se prolongue durante todo el primer trimestre por la incompetencia demostrada de esta Junta de derechas".

Así las cosas, Reyes ha incidido en que el curso se ha iniciado "por el esfuerzo, el compromiso y la dedicación extraordinaria de los equipos directivos, los docentes, las AMPA, las familias y los ayuntamientos", que han demostrado "una implicación que excede de sus competencias y responsabilidades, y que por tanto tenemos que agradecer y reconocer ante el escapismo de la Junta, que les ha dejado solos ante el peligro".

"Es indecente que la Junta se haya quitado de en medio, abandonando a los directores y a los docentes, cargando sobre ellos la responsabilidad de garantizar la seguridad en los centros, y despreciando a los ayuntamientos, a los que ha endosado la limpieza extra de los colegios sin aportar ni un solo euro para ello", ha dicho.

Reyes ha preguntado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, qué va a hacer con los 384 millones de euros que ha recibido del Gobierno de España para reforzar la educación pública frente a la pandemia y le ha instado a destinar estos fondos "con urgencia" a la contratación de docentes y a la ejecución de obras de adaptación de espacios "con el objetivo de bajar las ratios, que es lo que deberían haber abordado en estos seis meses".

Para el dirigente socialista, la Junta tiene que utilizar el dinero del Gobierno de España para "hacer los deberes que no ha sido capaz de hacer hasta ahora", lo que supone afrontar la desinfección de los centros y reducir los aforos en las aulas, porque "no puede ser que haya 27 o 28 niños en habitaciones donde sólo debería haber un máximo de 20 en la actual situación de pandemia".