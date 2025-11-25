La aprobación inicial de los primeros presupuestos de Jaén en ocho años sale adelante pese al rechazo de PP y Vox

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aprobación inicial de los que serán los primeros presupuestos del Ayuntamiento de Jaén tras ocho años con ellos prorrogados, ha salido adelante el pleno celebrado este martes con el apoyo del gobierno local (PSOE y Jaén Merece Más), mientras que PP y Vox han votado en contra.

El proyecto de presupuesto de 2026 asciende a 202 millones de euros y recoge 23 millones de inversión para nuevos equipamientos y la mejora de los servicios públicos. La previsión del gobierno local es que "pueda ser aprobado definitivamente a finales de este año para su entrada en vigor en enero de 2026".

Desde el PP, su portavoz, Agustín González, ha justificado su voto en contra por considerar que se trata del "presupuesto más dañino, abusivo e irresponsable" y va a suponer "el mayor sablazo de la historia de Jaén", hasta el punto de que ha hablado de "atraco a los bolsillos de los jiennenses".

González, que ha anunciado una enmienda a la totalidad, ha señalado que el proyecto del presupuesto es "humo que pretende ahogar el futuro de los jiennenses", además de conllevar, en su opinión, "un riesgo financiero y un daño para los jiennenses".

Ha añadido que el PP "no va a ser cómplice" de un presupuesto que "es ilegal desde la primera línea" y con el que "corremos el riesgo de que nos intervengan en el Ayuntamiento". "Queremos un presupuesto para Jaén, pero así no", ha concluido el portavoz popular.

Desde Vox, su portavoz, Manuel Ureña, ha indicado que el voto en contra de su grupo se produce porque consideran que los presupuestos presentados "no son buenos para Jaén". Además, ha indicado que las previsiones por ingresos de impuestos "son excesivamente optimistas", lo que hace que las cuentas "no sean realistas".

Por parte de Jaén Merece Más, su portavoz, Luis García, ha hecho hincapié en que para el PP ya "no es tan importante la verdad como el relato" y ha defendido que vienen a pleno unos presupuestos trabajados con el PSOE porque no fue posible hacerlo con el PP cuando gobernaron con ellos antes de la moción de censura.

Asimismo, ha manifestado que los nuevos presupuestos revierten "80 millones de euros de ingresos ficticios" que contemplan los presupuestos prorrogados desde 2017 por aparcamientos públicos que nunca se construyeron. Por último, ha arremetido contra el PP por "utilizar el miedo" como argumento en el rechazo de los presupuestos.

Por último, desde el PSOE, el concejal responsable del Área Económica, Francisco Lechuga, ha recordado que fue el PP el que "aprobó la única subida de impuestos en 2024", aunque "no tuvo efectos en este año pasado por un error administrativo" que cometió el PP cuando gobernaba.

"Es falso que haya una subida generalizada de impuestos y usted lo sabe", ha dicho Lechuga dirigiéndose al portavoz popular. Ha apuntado que en el PP se "confunde una subida de los tipos impositivos con la subida de la eficiencia en la gestión".

Para Lechuga, lo "verdaderamente importante" es que con el nuevo presupuesto se va a "garantizar la prestación de servicios públicos", pero ha rechazado que incremente indiscriminadamente la presión fiscal, como sostienen los populares. Ha añadido que las cuentas "están equilibradas", cumplen con los principios y objetivos de legalidad y suponen "la única vía de salir del ahogo financiero y el elevado endeudamiento" que presenta el Ayuntamiento de Jaén.