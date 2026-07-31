Aprobado el estudio de detalle para construir 121 viviendas frente a la Universidad de Jaén

Foto del solar en el que están proyectadas las viviendas junto a la UJA - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado el estudio de detalle que precede al proyecto de urbanización de 121 viviendas, zonas verdes y espacios dotacionales en un solar de 14.000 metros cuadrados situado en la Avenida Ben Saprut, situado junto a uno de los accesos principales al campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén (UJA).

La concejala de Urbanismo, África Colomo, ha valorado este acuerdo plenario que permite avanzar hacia la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, con la previsión de que las obras puedan dar comienzo a finales de este mismo año.

Colomo ha destacado que existe una "voluntad firme" por parte de las dos empresas promotoras implicadas en la urbanización para culminar el proyecto "cuanto antes". En este sentido, ha señalado que el trabajo de la Gerencia de Urbanismo se orienta a generar empleo en el sector de la construcción y a dar respuesta a las demandas de vivienda en la ciudad, logrando poner en carga un solar cuyos propietarios "han esperado durante años a este paso tan definitivo".

Asimismo, la edil ha recordado que, junto a la intervención residencial, el proyecto contempla la programación de un espacio de zonas verdes y espacios dotacionales, elementos que ha calificado como "necesarios en el entorno universitario".

Por último, la concejala ha puesto en valor que la planificación actual del equipo técnico de Urbanismo ha facilitado el despliegue de licencias de actividad y obra por un valor superior a los 70 millones de euros.

"Sabemos que hay proyectos que suponen un revulsivo para la actividad en el sector de la construcción o para el pequeño comercio y hemos reforzado la Gerencia para seguir con este ritmo", ha concluido Colomo, vinculando este impulso al buen momento económico a nivel local y nacional.