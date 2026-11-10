Aprobados más de 32 millones para la mejora de las infraestructuras policiales en la provincia de Jaén

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JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén recibirá un total de 32,09 millones de euros para acometer diversas actuaciones de reforma, modernización y eficiencia energética en instalaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Así se ha acordado el Consejo de Ministros donde se ha dado luz verde a elevar hasta los 731 millones de euros la programación del presupuesto ordinario que el Ministerio del Interior destinará a la mejora en el conjunto de las infraestructuras policiales del país en un periodo que se amplía hasta el año 2034.

La inversión en la provincia contempla intervenciones destacadas en Linares, Baeza y Jaén capital. En el caso de Linares, se destinarán tres millones de euros al Centro de Prácticas Operativas de La Enira, de los cuales un millón se dirigirá a la construcción de una nueva galería de tiro y dos millones a obras de remodelación, reforma y consolidación.

Asimismo, se invertirán 1,7 millones de euros en la mejora de la envolvente térmica de la Comisaría de la Policía Nacional de Linares.

Por su parte, la Academia de la Guardia Civil de Baeza recibirá un total de 14,94 millones de euros. Este presupuesto se dividirá en 600.000 euros para la instalación del sistema de protección contraincendios y 14,34 millones de euros destinados a la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones, que se ejecutarán en dos anualidades: 6,5 millones en 2028 y 7,84 millones en 2029.

Finalmente, el acuartelamiento de la Guardia Civil en Jaén contará con una partida de 12,45 millones de euros para acometer obras de aislamiento térmico entre los años 2030 y 2031. Estas nuevas intervenciones se suman a los proyectos ya aprobados con anterioridad para continuar con la reapertura de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda y la construcción de la nueva Comisaría Provincial de Jaén.

Las 302 obras proyectadas a nivel nacional bajo este presupuesto serán declaradas "de interés general". Esta consideración permitirá tramitarlas mediante la vía especial regulada en la Ley 13/2003 de concesión de obras públicas, lo que evitará que los proyectos sufran parálisis o retrasos debido al planeamiento urbanístico o a las competencias de intervención del suelo de los ayuntamientos.

De este modo, los trabajos podrán iniciarse un mes después de ser comunicados a la administración competente, incluso si carecen de la correspondiente licencia municipal.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación administrativa del II Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado Extraordinario (PLISE II). Esta medida habilita a la Secretaría de Estado de Seguridad a revisar y modificar los presupuestos de cada proyecto de forma individualizada para agilizar la ejecución de las obras, siempre que no se altere el marco financiero global del plan.

A nivel autonómico, Andalucía recibirá un total de 205,33 millones de euros para desarrollar 51 proyectos de construcción, reforma, ampliación o mejora de la eficiencia energética repartidos por las ocho provincias de la comunidad.

En el conjunto del país, los 731 millones de euros autorizados este martes por el Gobierno central --que suponen un incremento de 468 millones respecto a la planificación original de diciembre de 2025-- se sumarán a los 900 millones de euros financiados por el PLISE II aprobado el pasado mes de marzo. Con ello, el Ministerio del Interior dispondrá de más de 1.600 millones de euros para la mejora de infraestructuras policiales hasta 2034.

A esta cuantía se añadirán aportaciones financieras adicionales procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FedeR), el Programa de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV) de la Unión Europea, y las ayudas del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), en vigor desde el pasado mes de mayo.