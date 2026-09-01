Archivada la investigación sobre supuestas armas prohibidas en los altercados del acto de Abascal en Granada

Archivo - Altercados durante el mitin de Vox en la granadina Plaza de las Pasiegas el 16 de abril de 2026. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Granada ha archivado la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) sobre un posible uso de armas prohibidas durante los altercados del pasado 16 de abril en el entorno de la plaza de las Pasiegas durante un mitin de Vox que contó con la presencia del líder nacional de la formación, Santiago Abascal.

En el auto, fechado a finales de agosto y consultado por Europa Press, la jueza toma esta decisión por considerar que los hechos no son constitutivos de infracción penal "habiendo quedado acreditada" por parte de la Subdelegación del Gobierno "la falta de autorización administrativa previa para la concentración" por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Durante los altercados una persona fue detenida por agredir a un agente de la Policía Nacional con el mástil de una bandera y otras tantas fueron identificadas. Ello, a raíz de que un grupo autodenominado 'antifascista' realizara una concentración de protesta no comunicada a la Subdelegación desde la que vociferaron lemas como 'no pasarán' y 'no a la guerra' antes y durante el acto de Vox.

Santiago Abascal y un grupo de asistentes se dirigieron al lugar, donde había un cordón policial que dispersó al grupo, desde el cual se lanzaron bolas de pintura roja que impactaron, entre otros, en la diputada y vicesecretaria de organización de Vox, María Ruiz.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció que durante los altercados varias personas portaban instrumentos similares a defensas extensibles, solicitando a la Policía Nacional su identificación y que Vox identificara por su parte a la empresa y al personal de seguridad contratado para el acto.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 5, ha archivado la denuncia después de que la Subdelegación del Gobierno informara, por petición judicial, de que la citada asociación no había comunicado esta concentración en las inmediaciones de la Catedral y al no contemplar infracción penal.

Este colectivo señala en una nota que ya informó en su momento de que no tenía "ninguna relación con la convocatoria" y lamenta que la confirmación de este extremo por parte de Subdelegación "termine sirviendo para archivar una investigación sobre hechos completamente distintos". APDHA ha anunciado que recurrirá el archivo ante la Audiencia de Granada para que "se investiguen todas las conductas potencialmente delictivas con el mismo rigor".