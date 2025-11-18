Archivo digital de humor escrito en español reúne desde Granada 1.800 textos datados desde finales del siglo XV

Vista ampliada con los detalles de uno de los recursos de humor escrito disponibles en la plataforma Humtext - UGR

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha presentado Humtext, un corpus digital y de acceso libre que compila más de cinco siglos de humor escrito en español para su estudio científico, con más de 1.800 textos, desde chistes y epitafios hasta tiras cómicas, en el que está considerado el mayor archivo de estas características.

La plataforma, disponible en línea, ha sido diseñada por la profesora del Departamento de Lengua Española Doina Repede y contiene muestras procedentes de periódicos, revistas y libros con el objetivo de "documentar y analizar la evolución del género humorístico" en español.

Este nuevo recurso complementa a Humcor, el archivo de humor oral presentado el pasado mes de marzo, conformando así el conjunto de documentación sobre el humor en español "más ambicioso desarrollado hasta la fecha", según ha detallado la UGR en una nota de prensa este martes.

Humtext se concibe como una herramienta fundamental para investigadores, lingüistas e historiadores, permitiendo un análisis sistemático a una escala según los expertos "sin precedentes". Así las cosas este corpus reúne una amplia variedad de formatos y géneros humorísticos.

Entre los materiales digitalizados se incluyen chistes, anécdotas, epigramas, esquelas, obituarios, relatos, artículos de opinión y viñetas publicadas en medios como los periódicos El Pueblo o El Defensor de Granada y revistas míticas como La Codorniz o El Jueves. La colección se nutre de fondos de hemerotecas públicas, archivos históricos, colecciones privadas y plataformas digitales.

Cada una de las más de 1.800 muestras catalogadas ofrece al usuario una imagen escaneada del documento original, garantizando la autenticidad de la fuente. A esto se suma su transcripción textual literal y, como valor añadido, una versión modernizada que adapta la ortografía y la escritura a las normas actuales del español.

Esta edición crítica facilita la comparación y el estudio diacrónico del lenguaje. De esta manera, este archivo digital no sólo ayuda a preservar un patrimonio cultural a menudo efímero, sino que servirá también como base para futuras investigaciones sobre la evolución del humor, los cambios lingüísticos y las tradiciones satíricas en el mundo hispanohablante.

El proyecto, iniciado en septiembre de 2025, continúa en crecimiento con la previsión de digitalizar todos los materiales recopilados para "crear una biblioteca digital especializada para la preservación y el análisis científico del patrimonio humorístico en español".