El Archivo Municipal rescata la historia del Palacio de Montemar, actual sede del Ayuntamiento de Jaén

Imagen de la portada de la escritura - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato municipal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, a través de su proyecto 'El Archivo te cuenta', ha instalado una nueva vitrina en el hall del consistorio dedicada a recuperar la historia del desaparecido Palacio de Montemar, el histórico edificio sobre el que en la actualidad se asienta la sede del Ayuntamiento de Jaén.

La muestra, que exhibe tres documentos de alto valor histórico conservadas en el Archivo Municipal, permanecerá abierta al público durante todo el mes de agosto, de lunes a viernes, en horario de 8,00 a 14,30 horas.

El Palacio de Montemar, erigido en la Plaza de Santa María, fue el baluarte de la estirpe de los Quesada (señores de Garcíez) y de los Ponce de León. El edificio se consolidó como uno de los máximos exponentes de la arquitectura civil renacentista de la capital jiennense antes de su demolición a principios del siglo XX. Actualmente, los restos de su escudo heráldico se conservan en una vivienda de la calle Arco de los Dolores, número 4.

Aunque algunos historiadores sitúan su construcción entre los años 1528 y 1538 a iniciativa de doña Isabel de Mendoza, esposa de Pedro Ponce de León, el palacio fue levantado en el siglo XVI bajo la influencia y el diseño de la escuela de Andrés de Vandelvira.

La edificación destacaba por una elegante fachada con cuatro grandes rejas en la planta baja, varios balcones en la parte media -entre ellos el denominado 'Balcón de Pilatos', cubierto por un delicado tejadillo, y una torrecilla mirador con una galería de arcos en la parte alta.

En su interior albergaba ricos artesonados, un patio decorado con estatuas, cuatro salones principales, catorce alcobas-dormitorio, cinco dormitorios de verano, dos cocinas, tres caballerizas, dos huertos, dos bodegas, un corral y una casa accesoria para el servicio.

A lo largo de la historia, el palacio desempeñó diversas funciones. Durante la Guerra de la Independencia se convirtió en la sede de la Junta Suprema de Defensa de Jaén, encargada de dirigir la lucha contra las tropas francesas a partir del 2 de mayo de 1808. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, su planta baja albergó la imprenta de López Vizcaíno.

Ante el deterioro y la falta de espacio de las antiguas Casas Capitulares, el Ayuntamiento de Jaén decidió alquilar el inmueble para instalar sus dependencias.

Finalmente, en el año 1878, los Duques de Sessa sacaron a subasta la propiedad en Madrid, momento en el que el consistorio jiennense adquirió los terrenos para establecer allí su sede oficial. El antiguo palacio fue demolido progresivamente entre 1909 y 1918 para dar paso a la construcción del edificio consistorial actual.

La exposición temporal ofrece a los visitantes la oportunidad de contemplar tres documentos originales que marcan la transición del palacio a manos municipales

De esta forma, se muestra la escritura de arrendamiento (1876) con la que se formaliza el alquiler por un periodo de seis años de la casa palacio a favor del Ayuntamiento de Jaén, otorgado por Inocente Montalvo y Collantes ante el notario Telesforo Robles.

Otro documento es la liquidación de alquileres (1880) con un informe procedente de Madrid que detalla los pagos devengados por el arriendo del edificio desde el 1 de julio de 1876 hasta el 5 de diciembre de 1879, calculado a razón de cinco pesetas diarias.

El tercer documento es la escritura de venta (1879) otorgada entre el Ayuntamiento de Jaén y José María Osorio de Moscoso y Carvajal, Duque de Sessa, para la adquisición definitiva del inmueble.