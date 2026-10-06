Arcuri pide que se reabra la causa contra Juana Rivas por "retener" a su hijo durante cinco meses en España

Archivo - Francesco Arcuri, el excompañero de Juana Rivas, a su llegada al punto de encuentro familiar en Granada el 22 de julio de 2025. - Antonio L Juárez - Europa Press - Archivo

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo jurídico del italiano Francesco Arcuri ha recurrido el archivo de la causa contra Juana Rivas por sustracción de menores y solicita que se reabra la causa por entender que retuvo indebidamente a su hijo menor en España entre el 18 de febrero y el 25 de julio de 2025 desoyendo las resoluciones dictadas por la justicia italiana.

El recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, rebate la tesis de la titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, que justificó el archivo en la falta de dolo y la intención protectora de la madre ante las denuncias por malos tratos.

La acusación sostiene que la existencia de un proceso penal pendiente contra Arcuri en Italia --donde está siendo juzgado por presuntos malos tratos a los dos hijos que tienen en común-- no justifica el incumplimiento del mandato judicial, toda vez que los tribunales italianos no han adoptado hasta la fecha medidas cautelares contra él.

La defensa de Arcuri, bajo la dirección letrada de Enrique Zambrano, argumenta además que la medida de protección urgente sobre el menor dictada el 7 de enero de 2025 por la justicia española tenía carácter "temporal" y decayó en el momento en que la Corte de Apelación de Cagliari dictó el retorno inmediato del niño a Italia.

Incide esta parte en que Rivas conocía la orden de retorno y que el hecho de que estuviera asesorada o interpusiera recursos en los tribunales no suspendía la ejecutividad del mandato de regreso al país alpino.

Asimismo, la acusación aporta la escolarización del menor en un centro granadino y los trámites de empadronamiento realizados en España como ejemplo del "ánimo de permanencia" en la presunta retención del menor pese a que la orden de retorno ya estaba notificada.

Así las cosas, la representación legal de Arcuri reclama que se revoque el archivo de la causa contra Juana Rivas por sustracción de menores y que continúe por los trámites del procedimiento abreviado para que sea objeto de juicio. Un asunto sobre el que deberá decidir la Audiencia Provincial de Granada.

Junto a ello, solicita la incorporación al procedimiento de diversa documentación, incluyendo la transcripción del testimonio del hijo (en abril de 2026 ante el Tribunal de Cagliari), en el que afirma haber realizado declaraciones incriminatorias contra su padre ante los jueces españoles siguiendo los "discursos" que le hacía su madre.