Arden dos vehículos de forma repentina frente a la iglesia de Santa María Magdalena de Jaén, sin heridos

Archivo - Vehículos en el Parque de Bomberos de Jaén. (Imagen de archivo) - BOMBEROS JAÉN - Archivo

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos vehículos han ardido de manera repentina en la madrugada de este sábado en la Calle Magdalena Alta de Jaén, frente a la iglesia de Santa María Magdalena, sin que se hayan producido heridos según ha informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Así, el incidente se produjo sobre las 01,45 horas, momento en el que el centro de emergencias recibió aviso del incidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional, que consiguieron controlar las llamas. Por el momento, no han trascendido las causas del origen del accidente.