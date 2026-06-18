El Área de Prestación Conjunta del Taxi de Granada incorporará diez nueve municipios del cinturón metropolitano

La comisión de seguimiento del Área de Prestación Conjunta (APC) del Taxi, integrada por el Ayuntamiento de Granada y la Gremial del Taxi entre otros, ha abordado la incorporación de diez nuevos municipios que supone el incremento de 24 nuevas licencias. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de seguimiento del Área de Prestación Conjunta (APC) del Taxi, integrada por el Ayuntamiento de Granada y la Gremial del Taxi entre otros, ha abordado este jueves la incorporación de diez nuevos municipios que supone el incremento de 24 nuevas licencias que prestarán servicio a los granadinos.

Así lo ha destacado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, toda vez que tras la aprobación en pleno el pasado mes de noviembre de una primera propuesta impulsada por el grupo 'popular', la comisión de seguimiento de la APC da dado luz verde a adherir a Albolote, Alfacar, Alhendín, Atarfe, Cúllar Vega, Las Gabias, Monachil, Otura, Pinos Genil y Víznar, que se sumarán a los doce municipios de la APC junto a la capital (Cenes de la Vega, Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Ogíjares, Armilla, Churriana de la Vega, Vegas del Genil, Maracena, Peligros, Pulianas y Jun).

"Seguimos avanzando hacia una movilidad metropolitana más eficiente y coordinada y mejor adaptada a las necesidades reales de los ciudadanos", ha destacado la alcaldesa, para quien esta ampliación del Área de Prestación Conjunta permitirá "mejorar las conexiones entre Granada y su entorno, facilitando los desplazamientos cotidianos y fortaleciendo un servicio público fundamental para miles de usuarios".

En este sentido, la regidora ha puesto en evidencia la importancia de abogar por la movilidad "verdaderamente metropolitana" que están reclamando los granadinos y los ayuntamientos del cinturón, con un modelo de transporte público que funcione de forma integrada en toda ella y en el que el taxi actúe como "una pieza clave" en la estructura.

COBERTURA A UN ÁREA DE 540.000 HABITANTES

"Granada se convierte así en un referente en materia de coordinación supramunicipal del taxi, logrando dar cobertura a un ámbito territorial de alrededor de 540.000 habitantes, y adaptando su funcionamiento a la realidad metropolitana, marcada por la creciente relación funcional entre la capital y los municipios de la corona", destacan desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La incorporación de estos nuevos municipios, que supone también el incremento de 24 licencias que prestarán su servicio a los granadinos, se llevará a la próxima comisión informativa de Movilidad de forma previa a su debate en el pleno del mes de julio.

Completados los trámites administrativos y obtenida la autorización autonómica de la Junta de Andalucía, se procederá a la firma de los convenios de adhesión con los municipios incorporados, culminando así una actuación que permitirá fortalecer la movilidad compartida entre Granada y su área metropolitana y mejorar la capacidad de respuesta del servicio de taxi ante las necesidades actuales y futuras de residentes y visitantes.

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS

Junto a esta ampliación territorial, se han iniciado también los trámites para la actualización de las tarifas del taxi. La propuesta, que se llevará mañana a la Junta de Gobierno Local para poder ser remitida a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva tras realizar las consultas públicas preceptivas, contempla una revisión media del 8,5% después de tres años sin modificaciones tarifarias y tras un periodo marcado por el importante incremento de los costes de explotación del servicio.

Se trata de una propuesta marcada por el aumento significativo de los gastos esenciales para el desarrollo de su actividad, especialmente aquellos derivados de combustibles, mantenimiento y seguros, cuyos costes han llegado a incrementarse de forma muy notable, alrededor de un 30% de media.

Además, tal y como defiende el sector, la ampliación del Área de Prestación Conjunta generará un mayor número de desplazamientos y recorridos en vacío, así como un mayor uso de combustible, además de requerir una regulación específica que regule la incorporación de nuevos puntos singulares de destino como el Centro Penitenciario o Sierra Nevada.