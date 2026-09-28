Armilla (Granada) bonifica el 95% del ICIO y elimina la tasa de licencia de obras para inmuebles afectados por seísmos

Armilla aprueba en Pleno una bonificación del 95% del ICIO y elimina la Tasa de Licencia de Obras para los inmuebles afectados por los terremotos - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

ARMILLA (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Armilla (Granada) ha aprobado en Pleno un paquete de medidas fiscales destinado a facilitar las obras de reparación y reconstrucción de viviendas, locales y otros inmuebles afectados por los terremotos registrados desde el pasado mes de agosto. Entre las principales medidas se encuentra una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el máximo permitido, y la no sujeción a la Tasa de Licencia de Obras para las actuaciones vinculadas directamente a los daños provocados por la serie sísmica.

Como paso previo, el Pleno ha aprobado la declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras de reparación, restitución, reconstrucción y otras actuaciones análogas que deban ejecutarse en el término municipal como consecuencia directa de los terremotos.

Según explican desde el Ayuntamiento en un comunicado, esta declaración era el requisito necesario para que el Ayuntamiento pudiera aplicar posteriormente las medidas fiscales aprobadas en las ordenanzas municipales.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha señalado que "después de atender la emergencia más inmediata hemos entrado en una fase diferente, en la que muchas familias, comunidades de propietarios y comerciantes tienen que afrontar ahora las reparaciones necesarias para recuperar sus viviendas y sus negocios".

"Desde el Ayuntamiento queremos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para facilitar ese proceso. Estuvimos durante los días más difíciles con todos los servicios municipales disponibles y seguimos estando ahora, también mediante decisiones que reduzcan las cargas económicas asociadas a la reconstrucción", ha añadido.

BONIFICACIÓN MÁXIMA DEL ICIO

El Pleno ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO para incorporar una bonificación del 95% a las obras vinculadas a los daños ocasionados por los terremotos.

El Ayuntamiento ha optado por aplicar el porcentaje máximo permitido sin establecer diferencias en función del uso del inmueble. De este modo, podrán acogerse a la bonificación las viviendas, con independencia de que sean o no residencia habitual, así como los locales afectados, estén o no desarrollando actualmente una actividad económica.

La medida busca simplificar su aplicación y extender la bonificación al conjunto de los inmuebles afectados que tengan que acometer trabajos de reparación, restitución o reconstrucción.

Además, la modificación incorpora una disposición adicional para que pueda aplicarse a las obras correspondientes a inmuebles afectados desde el pasado mes de agosto, evitando que el tiempo necesario para completar la tramitación de la ordenanza perjudique a quienes ya hayan tenido que iniciar actuaciones.

La nueva regulación tendrá también vocación de permanencia. De esta manera, el Ayuntamiento dispondrá de esta herramienta ante futuras situaciones excepcionales o fenómenos adversos, siempre que previamente las actuaciones correspondientes sean declaradas de especial interés o utilidad municipal.

SIN TASA DE LICENCIA DE OBRAS

El Pleno también ha aprobado la modificación de la Tasa de Licencia de Obras. Al tratarse de una tasa, la legislación no permite establecer bonificaciones o exenciones en los mismos términos que en el ICIO. Por este motivo, el Ayuntamiento ha incorporado a la ordenanza un supuesto de no sujeción para las actuaciones relacionadas con la reparación de los inmuebles afectados.

En la práctica, y según indican desde el Consistorio, esto supone que las obras incluidas en este supuesto no generarán el pago de la Tasa de Licencia de Obras. También en este caso se contempla su aplicación a los inmuebles afectados desde agosto y la posibilidad de mantener este mecanismo para futuras situaciones excepcionales que cuenten con la correspondiente declaración de especial interés o utilidad municipal.

"Lo que buscamos es que una persona que ya tiene que afrontar una obra porque su vivienda o su local ha sufrido daños no encuentre además costes municipales que podamos evitar", ha explicado Cañavate.

La alcaldesa ha insistido en que estas medidas forman parte de una nueva etapa de la respuesta municipal a los terremotos: "Primero tuvimos que atender la emergencia, garantizar la seguridad, revisar viviendas y acompañar a las personas afectadas. Ahora toca reparar y reconstruir. El Ayuntamiento va a seguir al lado de la ciudadanía también durante este proceso".