El Ayuntamiento de Armilla ha recibido una subvención de 22.500 euros para exhumar los restos de tres mujeres asesinadas y enterradas en el cementerio municipal en febrero de 1937: Adoración Gámez Heras, Virtudes Ruiz Cobos y María Jesús Rodríguez Miranda - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

ARMILLA (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Armilla (Granada) ha recibido una subvención de 22.500 euros para exhumar los restos de tres mujeres asesinadas y enterradas en el cementerio municipal en febrero de 1937. Se trata de una actuación financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que la partida económica permitirá exhumar los cuerpos de Adoración Gámez Heras, Virtudes Ruiz Cobos y María Jesús Rodríguez Miranda, tres mujeres jóvenes asesinadas y enterradas durante la Guerra Civil en el cementerio municipal.

"Sabemos sus nombres, conocemos parte de sus historias y podemos decir con certeza que este lugar también guarda una parte de ellas. Y eso nos obliga a no olvidar. Porque la memoria no trata de abrir heridas, las heridas ya se produjeron en su momento. La memoria sirve para dignificar, para comprender y para que nadie vuelva a ser condenado al olvido", señala la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate.

La regidora pone de relieve el trabajo de las entidades memorialistas, investigadores, familiares y personas comprometidas que trabajan para identificar a otras víctimas que también podrían estar enterradas en el cementerio de Armilla. "Gracias por vuestra perseverancia, por vuestro rigor y por ayudarnos a reconstruir historias que nunca debieron desaparecer. Armilla ha decidido recordar desde el respeto, desde la convivencia y desde la convicción de que una sociedad más democrática también es una sociedad que conoce su historia", ha señalado.

INVESTIGACIÓN PREVIA

La investigación previa del caso de estas jóvenes lo han por Silvia González Alcalde, Agustín Linares Viloria, José Peña Moreno y María Belén Marcos Segura. Así, y según señala el Ayuntamiento, se han mantenido reuniones con los familiares de las tres víctimas para obtener información sobre la vida de cada una de ellas, así como las causas de la muerte. También se ha aportado la documentación que los familiares han podido conseguir a lo largo del tiempo.

En la investigación se recoge lo siguiente: "El día 10 de febrero de 1937 se llevó a cabo la ejecución de tres mujeres granadinas, después de ser "liberadas" de la cárcel de Granada. Esta se produjo en el "despoblado" del término municipal de Armilla. Sus cuerpos, con posterioridad, fueron trasladados al Cementerio Municipal. Las diligencias previas de reconocimiento de estas tres mujeres se realizaron en 1937; con fecha 10 de febrero, por el teniente de la Guardia Civil Rafael Salmerón Gallego".

Y añade: "Los cuerpos de las tres mujeres fueron reconocidos por unos vecinos de Churriana y se ordenó su inscripción por el juez militar. El acta de defunción se realizó en Armilla el 12 de febrero de 1937. Estas tres mujeres son: Adoración Gámez Heras, nacida en Gualchos (Granada), de 24 años. Soltera y vecina de Granada. Virtudes Ruiz Cobos, nacida en Otívar (Granada), de 23 años. Soltera y vecina de Otívar. María Jesús Rodríguez Miranda, nacida en Ferreirola, de 32 años. Soltera, madre de dos hijos y vecina de Granada".

El pasado 14 de junio, con motivo del Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, el Ayuntamiento de Armilla rindió homenaje a estas tres mujeres con un acto celebrado en el cementerio y con la colocación de una placa. Un acto en el que participaron los y las familiares de las tres jóvenes asesinadas.