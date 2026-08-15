Armilla registró en 1955 un terremoto de magnitud 5 como el que ha sacudido Granada este sábado

Daños en un barrio de Granada capital por el terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El terremoto registrado esta madrugada del 15 de agosto de 2026 en la provincia de Granada, con epicentro en Alhendín, tiene un antecedente similar --magnitud también 5-- en la localidad granadina de Armilla en el año 1955, hace pues, 71 años.

Así lo ha trasladado el Instituto de Geofísica de la red sísmica de Andalucía en la reunión mantenida este sábado y presidida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, para analizar las consecuencias del terremoto de este sábado.

Sanz ha descartado daños estructurales y materiales graves y ha enfatizado que no se han registrado daños personales de gravedad. Las incidencias sanitarias atendidas han sido por ataques de ansiedad y traumatismos leves por caídas que no han requirido ingresos hospitalarios. En cuanto a los daños materiales estos están relacionados con encofrados, falsos techos, cornisas y cristales, entre otros.

En declaraciones a los medios en el puesto avanzado por el incendio de Niebla (Huelva), el también vicepresidente primero de la Junta ha confirmado que se mantendrá activado el comité asesor por riesgos sísmicos al confirmar los expertos que es probable que en las próximas horas y días se produzcan réplicas, no obstante, de menor intensidad. Un enjambre de terremotos como el vivido en 2021, cuando el seísmo más importante fue de 4,5 de magnitud.

Por ello, Sanz ha pedido que los ciudadanos mantengan la tranquilidad pero desde la "necesidad de autoprotección". En este punto, ha instado a seguir información de los canales oficiales y no difundir informaciones falsas que ya están circulando por las redes sociales.

Entre los municipios afectados, en el caso de La Zubia se están evaluando los daños en edificios municipales y viviendas; en Gójar, se está inspeccionando la iglesia del pueblo y el Ayuntamiento; y en Granada capital, los daños se concentran en El Zaidín, donde los técnicos municipales revisarán los daños en viviendas.