Los arquitectos andaluces piden más presencia en las mesas de decisión en la toma de posesión de su nueva presidenta

La toma de posesión de la nueva presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa), Isabel Suraña Fernández. - CACOA

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa) ha celebrado el Acto Institucional de Toma de Posesión de su nueva presidenta, la arquitecta gaditana Isabel Suraña Fernández, y de la secretaria general, la granadina María de la Barca Fernández-Reinoso, en una ceremonia que ha tenido lugar en el antiguo convento Santa María de los Reyes, en Sevilla. La nueva presidenta del Consejo para los próximos cuatro años ha aprovechado la ocasión para incidir en la necesidad de "implicarnos en la regulación normativa, porque es imprescindible tener visibilidad y que nuestra voz esté presente en las mesas de decisión".

Así lo ha destacado el Cacoa en una nota de prensa, en la que han indicado que el evento ha reunido a representantes del sector profesional de la arquitectura a nivel andaluz y nacional, como la presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae), Marta Vall-llosera Ferran, autoridades de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla, así como del ámbito académico, en un contexto marcado por la renovación y la proyección de futuro del Consejo.

Durante el acto, Isabel Suraña ha asumido oficialmente la presidencia del Consejo para el mandato 2025-2029, tomando el relevo de Noemí Sanchís Morales, quien ha ejercido el cargo durante ocho años, entre 2017 y 2025 y quien ha recibido el afecto y el homenaje de todos los compañeros y colaboradores institucionales, públicos y privados, con los que ha contado a lo largo de estos dos mandatos. El Cacoa ha reafirmado su papel como órgano de representación de los arquitectos andaluces ante las administraciones públicas, la sociedad y las instituciones.

Al hilo, la nueva presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos ha afirmado que asume la responsabilidad de liderar el Cacoa con el firme propósito de "impulsar una arquitectura andaluza valiente, ética, sostenible y profundamente humana". Así, Suraña ha hecho hincapié en la necesidad de trabajar estrechamente con los colegios provinciales y "defender los intereses de nuestra profesión y de la ciudadanía proponiendo, respetando, liderando, mostrando buena fe, compromiso con la profesión y potenciando la calidad de los trabajos, proyectando rigor y mirando al futuro con ética y valentía".

En este sentido, Suraña ha concretado que la arquitectura tiene un "papel decisivo en cuestiones que afectan directamente al bienestar de las personas", tales como "la vivienda, la adaptación al cambio climático, la revitalización de nuestros entornos urbanos y rurales o la conservación y puesta en valor de nuestro increíble patrimonio histórico". Por ello, ha precisado que "necesitamos una contratación digna, luchar contra el intrusismo, e implicarnos en la regulación normativa, porque es imprescindible tener visibilidad y que nuestra voz esté presente en las mesas de decisión, en los debates de vivienda sobre sostenibilidad, en la que somos pioneros, en la regeneración urbana, en la planificación del transporte, en los programas de rehabilitación, y en todas aquellas estrategias que configuran el día a día".

Por último, Suraña ha recalcado que el reto "apasionante" que tienen por delante consiste en "dignificar aún más nuestra profesión, garantizar procesos de contratación ejemplares y poner la calidad arquitectónica en el centro de las decisiones públicas y privadas". Como ha resaltado, se requiere para ello "diálogo, consenso y una visión compartida, y es esencial avanzar hacia una arquitectura que responda de forma efectiva a las necesidades reales de la sociedad andaluza, dado que sin arquitectura no hay ciudad, y sin los arquitectos no hay arquitectura".

En relación, la presidenta saliente, Noemí Sanchís, ha destacado el trabajo colectivo desarrollado y ha definido como "un honor" representar a la arquitectura andaluza, acompañada de "grandes personas" gracias a las que el Consejo ha avanzado "con el esfuerzo de todos", y se ha mostrado "plenamente" confiada "en que el nuevo equipo seguirá fortaleciendo nuestra profesión". Sobre sus dos mandatos, la arquitecta onubense ha subrayado el "empeño por defender una arquitectura social, que construya espacios justos para que las personas sean felices y tengan cubiertas sus necesidades, pues es una profesión que está al servicio de la sociedad y condiciona la vida de las personas, al encargarse de proyectar los lugares donde se desarrollan todas las actividades humanas". Así, Sanchís ha valorado también su "preocupación por poner de relieve el problema de la vivienda, que necesita una política de revisión profunda como bien de interés general que es", y se ha felicitado por "el poder creciente de las mujeres en esta profesión, pero hay que seguir defendiéndola más en la contratación pública y en todos los ámbitos".

En este sentido, la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llosera Ferran, también ha considerado "el gran trabajo realizado por Sanchís con mucha generosidad, una involucración total siempre en la defensa de la profesión, de los intereses de los arquitectos y, sobre todo, del interés general, defendido con convicción y mucha valentía". Asimismo, ha felicitado a su homóloga andaluza Isabel Suraña por su elección y ha trasladado el apoyo del Consejo Superior, al tiempo que ha alabado "su experiencia, su capacidad demostrada el frente del COA de Cádiz y su talante conciliador y propositivo".

Por su parte, la secretaria general, María de la Barca Fernández-Reinoso, ha agradecido la confianza de todos los asambleístas del Consejo para la renovación de su cargo y ha expresado su "convicción de que una arquitectura fuerte en Andalucía nace de la colaboración y de la capacidad de trabajar unidos", al tiempo que ha resaltado el potencial de los profesionales de la Arquitectura "para liderar respuestas innovadoras por una calidad urbana, para conseguir una vivienda asequible, asumir los retos de la digitalización, el cambio climático, la regeneración urbana, la accesibilidad o la inclusión".

El acto ha contado también con la asistencia del director de la ETSA de Sevilla y presidente de la Conferencia de Escuelas de Arquitectura de España, Ramón Antonio Pico Valimaña; el teniente alcalde de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa Bonsón; la directora general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Susana Cayuelas; la directora general de Patrimonio Histórico, Mónica Ortiz Sánchez; el presidente de Fadeco Contratistas, Rafael Sánchez Alcalá; además de decanos, asambleístas y representantes de distintos órganos colegiales.