Arranca el V Premio Nacional de Poesía Ciudad de Churriana (Granada)

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, y la diputada provincial de Cultura y Educación en Granada, Pilar Caracuel, han presentado el V Premio Nacional de Poesía Ciudad de Churriana, un certamen que en apenas cuatro ediciones se ha convertido en una referencia en el panorama literario. El galardón distingue el mejor poemario publicado en España en 2025, así como a la editorial de la obra.

El certamen nació en 2022 gracias al impulso de los poetas granadinos Javier Gilabert, Fernando Jaén y Gerardo Rodríguez Salas, promovido por el Ayuntamiento de Churriana de la Vega y con la colaboración de la Diputación de Granada y la Fundación Caja Rural de Granada, según ha informado el Consistorio churrianero este miércoles en nota de prensa tras la presentación informativa.

En la última edición, la poeta Carmen Palomo Pinel resultó ganadora con la obra 'Ramas de mirto en la ciudad eterna' (Visor, 2024). Antonio Narváez ha destacado la importancia de seguir apostando por un premio literario que ha abierto camino y sigue creciendo año a año en calidad y número de obras presentadas. "La poesía es un espacio vivo y necesario", ha señalado.

"Nos sentimos orgullosos de dar protagonismo a los autores que trabajan en esa labor tan íntima y sacrificada y a veces invisible", ha afirmado. El alcalde ha agradecido el apoyo de la Diputación de Granada, que ha hecho posible el crecimiento del premio, al que se incorpora la Fundación Caja Rural.

"Supone una gran satisfacción comprobar cómo esta iniciativa cultural concita cada vez más interés y el apoyo de instituciones y entidades", ha señalado. Por su parte, la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado que "Churriana de la Vega vuelve a dar la palabra a la poesía" en el marco de "un proyecto que refuerza el compromiso institucional con un género fundamental en nuestra tradición literaria y que reconoce el mejor libro de poemas publicado en España en 2026 de entre los presentados a concurso".

Además, Caracuel ha subrayado que "este certamen premia tanto al autor como a la editorial, con una dotación de 3.000 euros para el poeta y 1.500 euros para el editor, consolidándose como una firme apuesta por la creación poética y el sector editorial. Sin duda, desde la Diputación vamos a seguir apoyando esta gran iniciativa". El plazo de presentación de libros permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2026. Las bases completas pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Churriana de la Vega y en los principales portales especializados.

Las obras deberán remitirse por triplicado a la Concejalía de Cultura, situada en el Centro Municipal de Cultura de Churriana de la Vega, indicando en el envío 'V Premio Nacional de Poesía Ciudad de Churriana'. Los ejemplares se destinan, una vez resuelto el fallo del jurado, a la biblioteca y al instituto de la localidad metropolitana y también, desde la segunda edición, al Fondo Bibliopoético Miguel Hernández.

El jurado, compuesto por tres figuras de reconocido prestigio vinculadas al ámbito poético, se reunirá entre agosto y septiembre de 2026 para emitir su fallo. La entrega del premio tendrá lugar en la primera semana de septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales de Churriana de la Vega en honor de la Virgen de la Cabeza. En paralelo al certamen, el Ayuntamiento desarrolla actividades como el festival Vega Poética, un encuentro literario que nació en 2023 para acercar la poesía al público a través de lecturas y encuentros literarios y que da voz a los poetas participantes en el galardón.