Participantes en la jornada inicial del proyecto 'Tierra de olivos y fogones'. - UJA

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La antigua Escuela de Magisterio de Jaén ha acogido este viernes la jornada de inicio del proyecto del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) 'Tierra de olivos y fogones', orientado a la recopilación, catalogación y análisis lexicográfico contrastivo de voces en las diez comarcas de la provincia.

Ha contado con la investigadora principal del proyecto, Marta Torres, junto al resto del equipo investigador, integrado por María Águeda Moreno, Jesús Camacho y Narciso M. Contreras, miembros del grupo de investigación 'Seminario de Lexicografía Hispánica' de la Universidad de Jaén.

Asimismo, han tomado parte en la sesión los colaboradores José Domínguez, Juan Infante, Carmen Martínez y Esperanza Amate, vinculados a la Cofradía Gastronómica El Dornillo y a la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas (Fecoan), según ha informado la UJA.

Torres ha dado a conocer los objetivos marco de 'Tierra de olivos y fogones', las metas globales y la dinámica de coordinación del equipo. A continuación, la sesión se ha articulado en torno a tres mesas de trabajo especializadas.

La primera, sobre la fase documental y fuentes, conducida por la propia Torres junto a Moreno, Infante y Martínez, ha acotado los criterios para la selección de voces en las diez comarcas de Jaén y definido el listado inicial de recetarios tradicionales, blogs y fuentes web para la recopilación del léxico. Además, se han revisado fuentes institucionales como Jaén Paraíso Interior y Degusta Jaén, junto a los recursos de la Cofradía Gastronómica El Dornillo.

La mesa sobre diseño de la base de datos, coordinada por Jesús Camacho y Narciso M. Contreras, se ha centro en los acuerdos sobre el tratamiento técnico e informático de los datos extraídos para estandarizar la plantilla de vaciado y fijar el protocolo de análisis lexicográfico contrastivo, en la que se ha definido el modelo de ficha de trabajo, que recogerá el lema, la comarca, la definición y una glosa lingüístico-cultural.

Finalmente, ha habido una mesa de trabajo sobre el plan de difusión y transferencia, a cargo de Marta Torres, María Águeda Moreno, Jesús Camacho, Narciso Contreras y José Oneto. En ella se ha analizado la estrategia de comunicación digital en la web del grupo y otros medios, además de impulsar la docencia vinculada a la investigación mediante la propuesta de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster.

Tras la celebración de la jornada de inicio del proyecto, el equipo ejecutará tres actuaciones inmediatas: la formalización y apertura de la base de datos compartida para la recogida de ítems léxicos, el reparto de las comarcas entre investigadores y colaboradores para iniciar la primera batida documental en el territorio giennense y la difusión pública del comienzo de los trabajos.