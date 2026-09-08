Arrancan los actos del aniversario de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial en Córdoba con el izado de bandera

La teniente de alcalde y delegada de Centro Histórico en el Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, en el izado de bandera de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial en la Puerta del Puente. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde y delegada de Centro Histórico en el Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, ha valorado este martes, 8 de septiembre, el Día de la Fuensanta como "muy especial" para la provincia, además porque se celebra de forma simultánea el aniversario de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM).

"Son ya 33 años y Córdoba forma parte de estas 300 ciudades en las que compartimos esa declaración de Patrimonio Mundial por la Unesco", ha afirmado la teniente de alcalde en un audio remitido a los medios por parte del Consistorio cordobés.

Asimismo, Morales ha querido recordar que esta alianza se ha reforzado "un poquito más" desde que el Congreso de Ciudades Patrimonio celebrado en septiembre de 2024 en Córdoba, donde la ciudad entró en el Consejo de Administración y en la que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, es vicepresidente.

"Todos los años intentamos conmemorar este día con una programación de actividades que comienza con el izado de la bandera de la OCPM en la Puerta del Puente", ha señalado la delegada de Centro Histórico, que además ha precisado que se han puesto en marcha una serie de visitas teatralizadas donde se pretende que "todas las personas que visitan nuestra ciudad que quieran disfrutar de esta actividad conozcan exactamente, con distintas paradas, todas las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad que conseguimos".

El recorrido comienza con la Mezquita y sigue en el Alcázar, donde a través de "obras de teatro y de personajes históricos, van explicando cómo se amplió esa declaración de Patrimonio de la Humanidad que tenía la Mezquita con el casco histórico", ha concretado.

"A continuación se explicará también la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Medina Zahara y terminamos en el barrio San Basilio, donde se explica ese premio que tuvimos en el año 2012, a partir del cual conseguimos que nuestros famosos patios de Córdoba consiguieran ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", ha finalizado la teniente de alcalde.