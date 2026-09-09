Moreno expresa apoyo al sector agrícola en el Día Mundial de la Agricultura: "Andalucía es una referencia en el mundo"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado el "compromiso" de Andalucía con su sector agrícola con motivo de la celebración, este miércoles 9 de septiembre, del Día Mundial de la Agricultura y ha apuntado que miles de agricultores hacen de esta comunidad "una referencia en el mundo de productos de primera calidad, gracias a su conocimiento y el tesón de cada día".

"Y nos sentimos orgullosos de ellos. Apoyamos al campo andaluz y vamos a estar a su lado siempre", ha indicado el presidente en su cuenta en la red social X, donde acompaña su mensaje con un vídeo.

En él, expone que detrás de un buen tomate, de una fresa, del aceite de oliva virgen o del pan que "comemos en casa, hay miles de agricultores y agricultoras que se levantan cada día en Andalucía para cultivar la tierra y sacar lo mejor de ella".

"Gracias a su trabajo podemos disfrutar de productos de primera calidad, y no solo nosotros, también en España y fuera de sus fronteras", según añade y reitera el "compromiso de Andalucía con el sector agrícola", que es "un pilar de nuestra economía".

"De manera de emprender sostenible, que cuida nuestro campo y permite fijar la población en las zonas rurales, ofreciendo oportunidades a las nuevas generaciones", ha añadido el presidente.