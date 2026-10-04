Arrancan las obras de remodelación de la calle Ruiseñor en Granada con el objetivo de estar terminadas en febrero

Recreación de cómo quedará la calle Ruiseñor tras la intervención municipal. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación de la calle Ruiseñor, situada entre la avenida de Andaluces y la calle Faisán en el Barrio de los Pajaritos, del distrito Beiro, avanzan a buen ritmo desde su arranque el pasado 3 de septiembre. La actuación, adjudicada a la empresa Guerreli Construcciones y Contratas SL por un importe de 335.344,75 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses, tiene prevista su finalización en febrero de 2027, devolviendo a los vecinos de la zona una calle completamente transformada.

En esta primera fase de los trabajos, ha recordado el Ayuntamiento en una nota, se ha demolido ya el 80% de la calzada y del aparcamiento existente para acometer la instalación de las nuevas redes de saneamiento y abastecimiento en una primera fase de la obra. Con el objetivo de evitar cortes de suministro durante la ejecución, se han instalado acometidas provisionales que garantizan el servicio a los vecinos en todo momento.

Hasta la fecha se han ejecutado 40 metros de la nueva red de saneamiento y 30 metros de la nueva red de abastecimiento. En las próximas semanas continuarán estos trabajos, para dar paso a continuación a la ejecución de las redes de alumbrado, telecomunicaciones y riego. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "el proyecto ha arrancado según los plazos previstos, de modo que en febrero los vecinos de Los Pajaritos podrán disfrutar de una calle más accesible, más verde, con más espacio para caminar y con unas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento renovadas. Este es el modelo de transformación urbana que estamos impulsando en Granada, barrio a barrio y calle a calle".

"El resultado final va a merecer la pena: una calle con aceras de más de tres metros de ancho, nuevo arbolado, iluminación eficiente y un espacio pensado para las personas. Eso es exactamente lo que los vecinos de Ruiseñor nos pedían", ha añadido la regidora. La intervención, enmarcada en el Plan Municipal de Obras 2024-2027, contempla la ampliación de las aceras que alcanzarán hasta 3,45 metros de ancho, mientras que la calzada quedará reducida a un único carril de 3 metros para priorizar el tránsito peatonal.

Se renovarán por completo los pavimentos, el alumbrado y el mobiliario urbano, y se incorporará nuevo arbolado para mejorar el confort climático y avanzar en la renaturalización del espacio público. El estacionamiento en línea quedará eliminado, manteniéndose únicamente las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, las zonas de carga y descarga y los accesos a cocheras registrados.

La alcaldesa ha sostenido que "esta intervención responde a una demanda vecinal clara. Los vecinos y comerciantes nos pedían una calle más accesible, más segura y con más espacio para caminar, y estamos trabajando para ello, con la eliminación de barreras, ampliación del espacio peatonal y modernizar por completo el entorno". Carazo ha añadido que "este es el modelo de ciudad que estamos impulsando: calles más amables, más verdes y con más protagonismo para el peatón, donde el espacio público invite a pasear, convivir y disfrutar del barrio".