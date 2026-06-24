Arrancan las obras de restauración de la muralla oeste de la Fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real (Jaén)

Archivo - Vista de la muralla de la Fortaleza de la Mota/Archivo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de restauración y consolidación de la muralla de la Puerta de Santiago, en la Fortaleza de la Mota, ya han arrancado en Alcalá la Real (Jaén). La financiación de la actuación cuenta con el respaldo del Programa 2% Cultural, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La subvención asciende a 603.629,64 euros, mientras que la aportación municipal alcanza 271.195,93euro, lo que permite acometer una intervención estratégica para la conservación del patrimonio histórico local, tal y como ha indicado el propio Ayuntamiento.

Las obras fueron licitadas en enero de 2026 y adjudicadas a la empresa Santo Domingo de Silos SCA por un importe de 791.015,56 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución previsto de 12 meses.

Durante los trabajos habrá limitación de acceso con vehículo, lo que podrá afectar a la celebración de eventos. La actuación se enmarca en el proyecto de restauración de la muralla oeste del conjunto monumental, cuyos antecedentes se remontan a octubre de 2021, cuando el Ayuntamiento licitó el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico de restauración y consolidación de este lienzo defensivo.

La propuesta dividía la intervención en tres fases. La actuación que ahora comienza corresponde a la denominada Fase C, centrada en la zona de la Puerta de Santiago. El proyecto comprende la intervención sobre la sección norte de la muralla oeste de la Fortaleza de la Mota, afectando a tres torres y dos paños de muralla.

En el caso de las torres, los trabajos contemplan actuaciones de restauración y consolidación mediante la incorporación de nuevos materiales compatibles con los originales, permitiendo recuperar sus volúmenes históricos y mejorar su estabilidad estructural.

Por su parte, en los lienzos de muralla se llevarán a cabo labores de restauración y consolidación en las zonas que presentan desprendimientos y deterioros derivados del paso del tiempo, así como la retirada de materiales discordantes procedentes de intervenciones anteriores, trabajos de limpieza y acondicionamiento general del conjunto.

Esta actuación, según ha apuntado el alcalde, Marino Aguilera, permitirá "seguir avanzando en la conservación y puesta en valor de la Fortaleza de la Mota, uno de los principales referentes patrimoniales y turísticos de Alcalá la Real, garantizando la protección de sus estructuras defensivas para las generaciones futuras".