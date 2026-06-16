Arrancan las primeras patrullas disuasorias vecinales y comerciales para prevenir de los carteristas en Córdoba

La plataforma Nodo Corduba informa del inicio de las primeras patrullas disuasorias vecinales y comerciales con chalecos amarillos y silbatos para prevenir de los carteristas que supuestamente actúan por la zona del casco histórico de Córdoba. - NODO CORDUBA

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Nodo Corduba ha informado del inicio este martes de las primeras patrullas disuasorias vecinales y comerciales con chalecos amarillos y silbatos para prevenir de los carteristas que supuestamente actúan por la zona del casco histórico con los comercios y locales de hostelería, así como con los turistas como principales víctimas.

En este sentido, el objetivo es "llamar la atención sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las administraciones, especialmente la local", para que "empiecen a tomar decisiones válidas para resolver esta situación", ha señalado la viceportavoz de Nodo Corduba, Lourdes Martínez.

Al respecto, esperan patrullas sobre las 09,00, a las 13,00 y a las 19,00 horas. Según han comentado, "gracias a las patrullas hoy mismo se ha localizado junto a la colonia de gatos de San Bartolomé un neceser abandonado, después de haber sido sustraído a alguien, que contenía medicinas en lugar de dinero o cosas de valor, como pretendían quienes cometieron el robo", algo de lo que han avisado a la Policía y Sadeco para recogerlo.

Por su parte, el viceportavoz de Nodo Corduba y presidente de San Lorenzo Existe, Manuel Ortega, ha indicado que han advertido "hace tiempo que la vecindad y el comercio iban a tener que actuar por su cuenta ante la inacción administrativa y policial con los carteristas".

Para Nodo Corduba, en la que también está la Asociación La Judería Existe, "resulta incomprensible que la que se entiende como la joya de la corona del turismo cordobés, es decir el casco histórico y la zona patrimonial de la ciudad, sea ninguneada y maltratada por el alcalde de esta forma".

LA POLICÍA

El colectivo socio-cultural ha asegurado que "la medida puesta en marcha por el Ayuntamiento de una supuesta Policía en la zona del casco no es válida, porque son unidades de intervención rápida y no son unidades de presencia constante en la zona, y que a la mínima que se necesitan agentes para cualquier situación en la ciudad su presencia desaparece".

Por tanto, han exigido que "haya un dispositivo permanente y estable y que no se pierda cuando el alcalde o su equipo organicen algún tipo de jolgorio y detraigan del casco histórico estos equipos", de modo que "tienen que tener un carácter permanente y disuasorio sobre el terreno, que es a lo que se niegan desde el Consistorio en una actitud francamente incomprensible", ha afirmado Ortega, quien ha avisado de "comercios que pierden diariamente 30 o 40 euros, causándoles un auténtico agujero económico que complica mucho su continuidad y su forma de vida".