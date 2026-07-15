Arrancan los XXVI Cursos de Verano de la Universidad de Jaén en La Carolina (Jaén)

Foto de familia tras la inauguración de los XVI Cursos de Verano de la UJA en La Carolina - UJA

JAÉN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Carolina (Jaén) acoge desde este miércoles hasta el próximo 24 de julio la XXVI edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Jaén, que suponen "más de un cuarto de siglo uniendo voluntades y sumando esfuerzos para consolidar un programa formativo que hoy es todo un referente a nivel nacional".

Así, lo ha declarado el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, durante su intervención en el acto inaugural, en el que ha estado acompañado, entre otros, por el alcalde, Cristóbal Pérez, y el profesor de la Universidad de Jaén Pedro Antonio García Ramiro, que ha impartido la conferencia titulada 'Bases científicas del Ilusionismo'.

Durante su intervención, Ruiz ha recordado que La Carolina fue de los primeros municipios en sumarse a la 'Red UJA-Municipios'. Asimismo, ha hecho referencia al contexto de creación del municipio y su transformación desde entonces.

Para el rector, estos cursos de verano cobran cada vez más sentido que nunca, "puesto que son la plataforma perfecta para intensificar el intercambio de ideas, para confrontar puntos de vista con rigor académico y, en definitiva, para seguir iluminando aquellos ámbitos de la realidad que hoy nos parecen complejos u oscuros".

Son tres los cursos que se imparten en esta edición, organizados por la UJA, junto al Ayuntamiento de La Carolina con el apoyo de Caja Rural de Jaén.

El primero, 'La neurociencia de la magia y el ilusionismo aplicada a la comunicación (2ª edición)', se celebra desde este miércoles hasta el 17 de julio; el segundo curso, 'Entorno y vida digital. Lo que nos da y lo que nos quita', se celebra del 20 al 22 de julio, y el tercero, 'Emprende con IA: transforma tu negocio con Inteligencia Artificial', se celebra del 22 al 24 de julio.

El rector ha subrayado que estos tres cursos destacan por su utilidad, vigencia y relevancia social, articulándose a través de tres ejes temáticos que responden a los grandes retos actuales.

Por último, ha remarcado que, en una sociedad cada vez más cambiante, globalizada y competitiva, la formación permanente ha dejado de ser una opción para convertirse en un instrumento imprescindible.

PROGRAMACIÓN

Los XXVI Cursos de Verano de la Universidad de Jaén en La Carolina forman parte de la oferta de Cursos de Desarrollo Territorial en municipios, del Centro de Formación e Innovación Docente de la UJA.

El primero de los cursos, 'La neurociencia de la magia y el ilusionismo aplicada a la comunicación (2ª edición)', se celebra del 15 al 17 de julio bajo la dirección académica de Pedro A. García, profesor de Enfermería de la UJA.

Este curso ofrece una perspectiva innovadora sobre la comunicación, explorando cómo las técnicas del ilusionismo pueden aplicarse para mejorar presentaciones, clases, discursos y cualquier forma de expresión. El alumnado aprenderá a comunicar con impacto, despertar la curiosidad y generar conexiones más profundas con el público, ya sea docente, estudiante o profesional.

El segundo de los cursos, 'Entorno y vida digital. Lo que nos da y lo que nos quita', se celebrará del 20 al 22 de julio bajo la dirección académica de Lourdes Espinosa, profesora del Departamento de Psicología de la UJA.

Este curso tiene como objetivos generales: analizar de forma crítica los entornos digitales en la vida cotidiana, desde el punto de vista individual, social, familiar y académico, además de crear un espacio de diálogo horizontal e interdisciplinar entre jóvenes, familias, profesionales de la educación, la salud y la gestión pública para codiseñar estrategias de convivencia digital saludable.

Por último, el tercero de los cursos, 'Emprende con IA: transforma tu negocio con Inteligencia Artificial', se celebrará del 22 al 24 de julio bajo la dirección de Alfonso Ureña, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Los objetivos de este curso son conocer qué es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa; tomar conciencia de que su uso ya está otorgando ventajas competitivas a los negocios que ya la integran; y aprender cómo se puede usar la inteligencia artificial generativa en un negocio propio de forma productiva.

Se puede obtener más información de cada uno de los cursos, así como acceder a la matrícula, a través de la página web del Centro de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Jaén.