Arrimadas: Los andaluces que apoyaron a Cs en 2018 "tienen más motivos ahora para votarnos otra vez" el 19J

SEVILLA/MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sostenido este martes que "todos los que votaron en 2018 a Ciudadanos tienen más motivos ahora todavía para votarnos otra vez", argumento que ha sido su respuesta al retroceso que describen las encuestas para su partido en las elecciones de 19 de junio del Parlamento de Andalucía.

En una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, Arrimadas ha sostenido que "las últimas encuestas dicen que se pueden mantener el gobierno" de coalición de PP y Cs, una pretensión de renovarlo que ha ratificado con la afirmación a "eso es lo que vamos a ir".

La presidenta de Ciudadanos ha sostenido que "lo que prometimos lo hemos hecho" para justificar de esta forma mantener el electorado que apostó por ellos en las elecciones de diciembre de 2018 por cuanto entonces "todos los que votaron a Ciudadanos en 2018 tenían la ilusión del cambio, querían un cambio moderno, innovador, con un partido liberal".

Ese impulso ha reivindicado Arrimadas que se mantenga en este 2022 para seguir ejecutando una tarea de la que he descrito hitos como que "Andalucía tiene que subir puestos en competitividad fiscal", hacer a las familias partícipes de nuevos beneficios para éstas, así como ha apelado a que "después de 37 años del PSOE y de tres años y medio quedan muchas cosas por hacer".

La líder de Cs ha subrayado que "lo que más satisfacción me da es haber conseguido un gobierno del cambio", mientras que ha aludido a comentarios recibidos de votantes en la campaña de 2018 acerca de que "me voy a morir y no voy a ver otra cosa que el PSOE en la Junta de Andalucía", para reivindicar entonces que "el cambio ha sido a mejor, funciona, hoy Andalucía es de las primeras en muchos indicadores", entre los que ha recordado la cifra de autónomos, o que "se ha bajado de tasa de paro del 20%, y lidera la creación de empleo", para concluir que se trata de "campaña muy bonita, orgullosa de lo que hemos hecho".