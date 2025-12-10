La Junta confía en que la subida de cuota de atún para 2026 se traduzca en mayor capacidad de pesca para Andalucía

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en comisión parlamentaria. - JOAQUIN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado positivamente el acuerdo de incremento del 17 por ciento de la cuota global de atún rojo para 2026 alcanzado en la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) del pasado mes de noviembre. "Confiamos en que esta subida pueda traducirse en un incremento para las flotas andaluzas, que llevan años demostrando profesionalidad y responsabilidad en esta pesquería", ha recalcado.

Según ha detallado la Junta en una nota, en respuesta a preguntas de la comisión parlamentaria, Fernández-Pacheco ha apuntado que el ascenso de la cuota de atún rojo "confirma la buena evolución del estado del recurso y reconoce el esfuerzo que realiza el sector en materia de sostenibilidad".

Además, ha solicitado al Gobierno de España "máximo compromiso para que no se adopte nada que pueda perjudicar a nuestra flota" en la reunión de ministros de la Unión Europea en la que se realizará el reparto entre los diferentes territorios. "Si no, nuestro país perdería finalmente expectativas creadas", ha puntualizado.

Así, el consejero ha explicado que una vez que se determine la cantidad asignada a España "será el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quien decida el reparto interno entre las distintas flotas españolas y, por ende, para Andalucía".

Asimismo, ha indicado que "por nuestra parte, desde el Gobierno andaluz defendemos, como siempre, los intereses de nuestro sector pesquero y la necesidad de un reparto justo y equilibrado".

En cuanto a los días de faena de la flota arrastrera del Mediterráneo, Ramón Fernández-Pacheco ha mostrado su preocupación por este sector que lleva muchos años haciendo un gran esfuerzo por modernizarse y al que se propone imponer un recorte de días inasumible.

Al respecto, ha afirmado que los pescadores han implementado las medidas que se les han ido exigiendo, demostrando así su compromiso con la sostenibilidad, y se ha mostrado confiado en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pueda revertir la propuesta de la Comisión Europea.

El consejero ha incidido en la decepción que ha causado en el Gobierno andaluz la propuesta de Bruselas porque supondría un recorte que se suma a unos días de faena ya reducidos y que supondría la desaparición de la pesca de arrastre del Mediterráneo, una actividad que vertebra el litoral andaluz y genera gran cantidad de empleo en la región.