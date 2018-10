Arrimadas insiste en que Ciudadanos no ha cambiado de estrategia y no apoyará unos PGE negociados "en la cárcel"

Publicado 30/10/2018 10:56:29 CET

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes que su partido "no ha cambiado nada" y, por tanto, sigue en la posición de no apoyar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que han sido negociados "en la cárcel" con los políticos independentistas presos y que "insultan a los andaluces". "No lo vamos a apoyar, y menos siendo un presupuesto que sube impuestos a la clase media", ha añadido.

Arrimadas se ha pronunciado así en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, unas horas antes de que, como se espera, la Mesa del Congreso --donde PP y Cs tienen mayoría-- ponga fin al plazo de presentación de enmiendas a la reforma promovida por el PSOE y Unidos Podemos para acabar con el poder de veto del Senado a la senda de déficit, que se podrá empezar a debatir.

Esa reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es un paso imprescindible para poder aprobar una nueva senda de déficit y facilitar así la presentación de unos presupuestos distintos de los del Gobierno del PP. Preguntada por este tema, la portavoz del partido naranja ha negado que su partido haya puesto en práctica un cambio de estrategia que favorezca una hipotética aprobación de las cuentas de Pedro Sánchez, es más, ha dicho que es el PP el que "quiere hacer ver que algo ha cambiado".

A renglón seguido ha explicado que lo que está haciendo es seguir el trámite parlamentario de las leyes y que ahora se acaba el plazo de enmiendas a la totalidad para que comience el tiempo dedicado a las enmiendas al articulado. Así, las cosas, Arrimadas ha aseverado que su formación "no va a apoyar unos presupuestos negociados en la cárcel con Oriol Junqueras, con president de la Generalitat Quim Torra y formaciones como Bildu.

"Todo esto es un tema parlamentario del que algunos han querido hacer una lectura interesada, cuando se sabe bien que si Ciudadanos aprueba unas cuentas es porque suponen menos presión fiscal para la clase media, el fin de los chiringuitos y, por supuesto, porque se han negociado correctamente y no en una cárcel", ha aportado, al tiempo que ha afirmado que el camino por el que van las cuentas de Sánchez es "tan equivocado" y es "tan poco probable que se rectifique" que no ve posible que Ciudadanos se posicione a favor de las mismas.

SÁNCHEZ "DECEPCIONA A SUS VOTANTES"

En este punto ha añadido que la formación naranja "no tiene la culpa de que Pedro Sánchez esté decepcionando a sus votantes" que quieren votar al PSOE pero no quieren que con su voto se "apuntale" a Quim Torra y al expresident Carles Puigdemont y tampoco quieren un Ejecutivo que "dependa de independentistas catalanes y vascos". "En una ecuación en la que están Torra y Junqueras, Ciudadanos no puede estar", ha insistido la portavoz, quien ha remachado que su formación no apoyará unas cuentas "para contentar" a los independentistas y no a los españoles.

Para Arrimadas es urgente que el Gobierno de España deje de "depender" de Torra y de los independentistas porque, de no ser así, no se podrán solucionar aspectos como el conflicto separatista. "Necesitamos un gobierno que pase por un pacto entre constitucionalistas que creen en este país y que no quiere salir de España ni de la Unión Europea", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que este debe ser un primer paso para, después, encargarse de quien gobierna en Cataluña.

En este sentido ha asegurado que el "daño" que, según ha dicho, ha hecho el independentismo a España "se puede revertir" pero "no en quince minutos". La convivencia "se va a recuperar" pero "se va a tardar años en deshacer el destrozo que han hecho los separatistas" y, según Arrimadas, el primer paso para que España "se pueda levantar" es "dejar de depender de Torra" y "de los que dicen que el dinero de los catalanes es robado por los andaluces y extremeños".

"MUY GRAVE" EL ENCUENTRO VILLAREJO-COSPEDAL

Preguntada por la reunión que mantuvo la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo conocida este martes, Arrimadas ha apuntado que esta información es "muy grave". En esta línea ha explicado que se han conocido anteriormente que Villarejo se reunió con dirigentes del PSOE y ahora, que se conoce que también se produjeron con personalidades del PP, "da la sensación de que los partidos que han gobernado han hecho lo que han querido".

"Da la sensación de que PP y PSOE, que han gobernado tantos años y que han tenido tanto poder, han hecho lo que han querido sin impunidad", ha dicho la portavoz, quien ha asegurado que confía más en Ciudadanos que en cualquier otro partido que tenga experiencia en gobiernos a la vista de las últimas informaciones.

Sobre este tema, ha solicitado que se den "explicaciones" a la mayor brevedad posible y que "no se repitan casos similares". Arrimadas ha concluido haciendo alusión a la "esperanza e ilusión" que tiene su partido para protagonizar "cambios" en los gobiernos, unos cambios que "pueden empezar en Andalucía" tras las próximas elecciones del 2 de diciembre y que debe continuar en el conjunto de España.

Por otro lado, sobre la tramitación de otros asuntos en las Cortes, donde Ciudadanos buscará apoyos en el Pleno del Congreso para conseguir la admisión a trámite de su proposición de ley que contempla la supresión del Impuesto de Sucesiones en toda España, Arrimadas espera que "salga adelante" la eliminación de este impuesto y con él de los casos en los que "la gente ha tenido que pedir un préstamo o directamente renunciar a herencias". "Es un tema de justicia e igualdad", ha añadido.