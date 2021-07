Arrimadas: La "pelota" para que Cs-PP vuelvan a gobernar el Ayuntamiento "está en el PP de Granada y en Luis Salvador"

CIUDAD REAL/SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que la "pelota" para reeditar el acuerdo de gobierno entre el partido 'naranja' y el PP en el Ayuntamiento de Granada "está en el PP de Granada y en Luis Salvador", quien hasta la semana pasada era alcalde por Cs antes de su renuncia tras quedarse con el único apoyo de un edil de su partido al frente del gobierno local, tras la salida del mismo de los concejales del PP y de otros dos del partido 'naranja'.

En una atención a medios en Ciudad Real la víspera de que se celebre en el Ayuntamiento de Granada el pleno para elegir a un nuevo alcalde, la líder de Cs ha insistido en defender la intención de la dirección nacional de su partido de "desbloquear la situación y que no caiga la Alcaldía en manos de un imputado del PSOE", en alusión a Francisco Cuenca, el edil socialista que sería elegido alcalde como candidato de la lista más votada en las elecciones locales de 2019 de no lograr Cs y PP un acuerdo que, además, sume los apoyos de Vox y de tres concejales no adscritos procedentes de ambos grupos para alcanzar los 14 votos que dan la mayoría absoluta en el Consistorio.

Arrimadas ha insistido en defender la "opción" de la dirección nacional de Cs para que "el alcalde sea (José Antonio) Huertas", el actual regidor en funciones tras la renuncia de Salvador, y miembro del partido 'naranja', y en esa línea ha subrayado que eso es "algo que respeta el acuerdo de gobierno" con el PP y que "respeta un equipo, un gobierno y un proyecto que estaba funcionando muy bien".

"La dirección nacional de Ciudadanos está comprometida y dando opciones para que el PP rectifique, vuelva al gobierno y siga gobernando ese acuerdo que funcionaba muy bien", ha dicho Inés Arrimadas antes de agregar que "ahora la pelota está en el PP de Granada y en Luis Salvador", quien en los últimos días se ha mostrado favorable a que gobierne la lista más votada, el PSOE, tras la ruptura de la coalición entre Cs y el PP.

Arrimadas ha concluido que "por parte de las direcciones nacionales" de Cs y PP "acordamos que se trasladara esas propuestas a nuestros equipos de Granada", aunque es algo que "se tiene que votar en el pleno de investidura", en la propia capital granadina, según ha recordado.

Previamente a estas declaraciones, la líder nacional de Cs ha reiterado, en una entrevista en CMMedia, la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press, que la secretaria general de Cs, Marina Bravo, llamó a su homólogo en el PP, Teodoro García Egea, "para que el Ayuntamiento no cayera en manos de un imputado del PSOE", y desde Cs propusieron al dirigente 'popular' que "fuera alcalde el número dos de Ciudadanos", José Antonio Huertas.

Según ha continuado relatando Arrimadas, Teodoro García Egea "le dijo a nuestra secretaria general", Marina Bravo, que "es una propuesta que trasladaría al equipo de Granada".

Ha defendido que por parte del partido 'naranja' "estamos haciendo todo lo posible para que se desencalle esta situación y mantener el acuerdo de gobierno", y ha criticado que "el PP no ha explicado por qué se ha salido del Ayuntamiento".

"Ha sido una tontería que se ha visto que no ha tenido ningún sentido", ha opinado Inés Arrimadas antes de concluir que "la voluntad de la dirección nacional de Ciudadanos es firme y nítida, recuperar el acuerdo de gobierno" con el PP en el Ayuntamiento de la capital granadina, según ha zanjado.