El artista cordobés Francisco Arroyo recibe el prestigioso Global Distinguished Leadership Award por contribuir a la paz

El creador multidisciplinar Francisco Arroyo Ceballos junto a una de sus obras. - FRANCISCO ARROYO CEBALLOS

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El creador multidisciplinar cordobés Francisco Arroyo Ceballos ha recibido el prestigioso Global Distinguished Leadership Award, por su trayectoria y contribución a la paz a través del arte, en un acto celebrado en el Manhattan Neighborhood Network (MNN) en la ciudad de Nueva York durante el 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU (UNGA 81) en el marco de la conferencia Global de Paz, Unidad y Desarrollo Sostenible.

Según destaca el artista, "dicho galardón ha sido una auténtica sorpresa", dado que su candidatura fue presentada por el Fundador del movimiento Piramidismo Cromático, Gonzalo Tayo Silva Gotasi, sin comunicárselo previamente.

Dicho movimiento artístico lleva años promoviendo la obra del autor cordobés en Estados Unidos, como son el Consulado General de Ecuador en Nueva York, el Union City Museum de New Jersey, la Fraser Mansion-Scientology National Affairs Office en Washington, el Essex County College de Newark, el Newark City Hall y el Plainfield Performing Arts de New Jersey.

Recientemente, en un acto celebrado en la ONU (Nueva York) por el 25 Aniversario de los derechos humanos y su difusión a través del Arte (20 congreso), Arroyo Ceballos fue destacado por su labor artística de tantos años y proyectos a favor de la paz, sobre todo desarrollados en Colombia con la organización 'Arte sin Fronteras por la Paz' y en Nueva York con el Piramidismo Cromático.

En el caso del Global Distinguished Leadership Award, ha recibido el galardón en su nombre la exembajadora de Ecuador en Estados Unidos y candidata oficial a la Secretaría General de las Naciones Unidas ONU, Ivonne A-Baki. Dicho galardón es presentado por Cojep International --Organización acreditada ante la Organización de las Naciones Unidas-- y Embajadores de la Paz de la ONU, liderados por Hugues Sanon.

Entre los galardonados se encuentran personalidades como Karina Alomar (magistrada de la Corte Suprema, Queens County), Alix Desulme (alcalde de North Miami), Diego F. Muñoz (presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-americana de New Jersey), E Rana Mashhood Ahmad Khan (presidente del programa de Juventud del primer Ministro, Gobierno de Pakistán), y Carmen R. Velasquez (juez de la Corte Suprema de nueva York).

Cabe destacar que al propio Francisco Arroyo Ceballos le han entregado este mes el Primer Premio Internacional Gabriele Galloni en Artes (Montigoso, Italia).