El artista Paco Clavel será el pregonero del Orgullo LGTBIQA+ de Jaén 2026

Archivo - El artista y cantante Paco Clavel - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista Paco Clavel será el encargado de pronunciar el pregón del Orgullo LGTBIQA+ de Jaén 2026, en reconocimiento a una trayectoria marcada por la libertad, la creatividad y la defensa de la diferencia desde la cultura popular. El pregón tendrá lugar el 19 de junio, a las 20,00 horas, en el escenario 'Jaén pierde aceite', ubicado en el Paseo de las Bicicletas. La programación se extenderá hasta el domingo 21 de junio.

Nacido en Iznatoraf (Jaén) y convertido desde finales de los años 70 del siglo XX en una de las figuras más singulares de la contracultura española, Paco Clavel ha desarrollado una carrera artística desafiando convenciones.

Según la organización, su elección como pregonero busca reconocer no solo su trayectoria artística, sino también el papel que desempeñó como referente para muchas personas que encontraron en su propuesta una forma distinta de entender la libertad.

Bajo el lema 'Unides por la diversidad. Orgullo que echa raíces', la edición de este año pone el foco en la memoria, la comunidad y el valor de quienes abrieron camino para las generaciones actuales. En ese sentido, la figura de Paco Clavel conecta de forma directa con el espíritu de un Orgullo que reivindica la importancia de conocer y reconocer la historia del colectivo LGTBIQA+.

"Paco Clavel representa la libertad de ser uno mismo cuando hacerlo no era fácil. Ha sido capaz de desafiar normas, prejuicios y estereotipos desde el humor, la creatividad y la cultura", ha dicho Roberto Torres, miembro del comité organizador del Orgullo de Jaén y de la asociación Somos de Colores.

Además, ha subrayado que Clavel "mantiene una vinculación emocional muy fuerte con esta tierra, por lo que su presencia como pregonero tiene un significado muy especial para Jaén".

El propio artista ha mostrado su ilusión por regresar a la provincia y participar en una celebración que considera necesaria en el contexto actual. "Estoy mentalmente muy ligado con la provincia de Jaén", ha afirmado Paco Clavel, que ha añadido que el pregón será "una oportunidad óptima para que nos encontremos y disfrutemos juntos".

Asimismo, ha defendido la necesidad de seguir defendiendo los derechos conquistados y mantener vivo el carácter reivindicativo del Orgullo. "Hay que reivindicar, las cosas no son tan sencillas y tan fáciles como para quedarse quieto. Hay que ser luchador, reivindicativo y divertido también", ha dicho Clavel.

El artista también también ha hecho referencia a la necesidad de permanecer alerta ante el avance de discursos que cuestionan derechos y libertades. "La historia está súper presente" y "hay que tener los ojos muy abiertos", ha manifestado el artista, que considera fundamental que las nuevas generaciones conozcan el camino recorrido para comprender la importancia de seguir construyendo espacios seguros e inclusivos.

La participación de Paco Clavel en el Orgullo de Jaén supone además un encuentro entre generaciones, reuniendo a quienes vivieron los años de la transición democrática y la explosión cultural de los ochenta con jóvenes que continúan impulsando nuevas formas de visibilidad, activismo y expresión.

El Orgullo LGTBIQA+ de Jaén está organizado por la Plataforma Jaén Orgullo y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén, y cuenta con el patrocinio del Área de Igualdad y Juventud de la Diputación Provincial de Jaén.